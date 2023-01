Tecnologia Apple quer lançar primeiro Macbook com tela sensível ao toque em 2025

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Apesar de parecidos, o objetivo da marca seria continuar tendo o iPad e o Macbook como produtos diferentes. (Foto: Reprodução)

A Apple está trabalhando para produzir Macbooks com tela sensível ao toque (touchscreen), de acordo com informações da agência de notícias Bloomberg, e essa novidade pode ser lançada em 2025. A empresa não confirmou as informações.

Logo que o iPad foi lançado, em 2010, Steve Jobs explicou em uma palestra que a empresa não lançaria um Macbook com touchscreen, mas, nesta semana, um relatório da Bloomberg apresentou os planos da marca de lançar o seu primeiro laptop com tela sensível como um novo Macbook Pro com a tecnologia de tela OLED.

O objetivo da marca não seria unir o iPad e o Macbook, mesmo o tablet já tendo recursos que o aproxima dos laptops Apple, com algumas versões sendo compatíveis com teclados e mouses, além de atualizações de software similares.

Em 2016, a empresa chegou a produzir laptops com uma barra sensível no teclado que era capaz de controlar algumas funções do aparelho, mas não obteve o sucesso esperado por ter confundir os usuários e foi descontinuado em 2021 nos Macbooks de última geração.

A Apple já vem demonstrando interesse em produzir suas próprias telas para aparelhos da marca a partir de 2024 e competir com empresas como Samsung e LG, que produzem os displays de seus dispositivos. É possível que a tela sensível que pode ser produzida futuramente para Macbooks sejam desenvolvidas pela própria Apple.

Novo serviço

Ao contrário do Google Maps, o Apple Maps – no Brasil, Apple Mapas – não permite que empresários e organizações cadastrem detalhes de seus estabelecimentos físicos no serviço. Melhor dizendo, não permitia. Nesta semana, o Apple Business Connect foi lançado justamente para esse fim.

Não que estabelecimentos comerciais já não pudessem ser cadastrados e encontrados via Apple Maps. Mas, até então, a plataforma tinha um mecanismo de inserção muito limitado. Além disso, o serviço dependia de dados repassados por plataformas como Yelp e Tripadvisor.

Com o novo serviço, uma série de informações sobre o negócio pode ser inserida e editada no Mapas, a qualquer momento. Entre essas informações estão fotos, logotipos, horário de funcionamento, número de telefone e site oficial.

Para facilitar a localização de suas unidades, as empresas também podem cadastrá-las em categorias e subcategorias. Outra possibilidade é a de adicionar informações complementares, como disponibilização gratuita de Wi-Fi, acessibilidade para usuários de cadeira de rodas e permissão para o cliente levar um animal de estimação.

É possível ainda fazer integrações com plataformas externas, como reservas de hotéis via Booking ou mesas de jantar no OpenTable. Nesse sentido, a Apple destaca os Showcases, que permitem às empresas anunciarem promoções ou descontos.

