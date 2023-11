Tecnologia Apple testa iPhone 16 Pro com entalhe circular no lugar da Dynamic Island

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

A possibilidade é de que o entalhe estreie com o iPhone 17 Pro em 2025. (Foto: Reprodução)

Após a estreia do entalhe no iPhone X e da Dynamic Island no iPhone 14 Pro, a Apple desenvolve seu próximo recorte na tela para abrigar desta vez apenas a câmera frontal em um furo circular no alto do display – como fazem as empresas do mundo Android desde 2019. E parece que a empresa já testa a funcionalidade em modelos do iPhone 16 Pro.

Segundo o informante Majin Bu, a Apple está testando uma versão do iPhone 16 Pro com entalhe circular, embora o modelo possa não ser finalizado para lançamento global.

A possibilidade é de que o entalhe estreie com o iPhone 17 Pro em 2025, uma vez que a Apple estaria interessada em levar o Face ID sob a tela enquanto mantém a efetividade, segurança e garantia de uso do componente.

Também é provável que a Apple mantenha funcionalidades da Dynamic Island no futuro entalhe de nome ainda desconhecido, permitindo a exibição de notificações, alertas e ações rápidas em uma área expandida e interativa.

Enquanto os rumores da linha iPhone 17 começam a surgir lentamente, indícios cada vez mais fortes apontam que a Siri pode chegar mais poderosa com o iPhone 16 do próximo ano, com a dupla premium tendo zoom mais avançado em ambos os modelos e botão dedicado para câmera na lateral.

O próprio Majin Bu já antecipou a existência de um possível iPhone 16 Ultra com quatro câmeras traseiras para lançamento em 2024. Até agora houve poucas novidades a respeito do desenvolvimento desta história.

Mais detalhes a respeito da série iPhone 16 e da linha iPhone 17 devem surgir ainda no decorrer dos próximos meses.

Sistema

Em outra frente, o iOS 18 será um sistema ambicioso e promete ser a grande atualização de software desde o iOS 14. Pelo menos, essa é a visão do analista Mark Gurman, que comentou um pouco sobre as funções que devem ser implementadas na interface, que se destacará também pelo uso de inteligência artificial.

Segundo Gurman, a ideia da Apple é implementar novos recursos e mudanças relevantes de design na interface de usuário. Apesar de não revelar de forma específica quais serão as novas ferramentas para iPhone e iPad, o analista garantiu que elas devem ser “relativamente inovadoras”.

Desde o iOS 14, a Apple tem apresentado versões de sistema sem grandes inovações, principalmente em termos de design. Portanto, o iOS 18 pode ser a chance da empresa de mudar isso, principalmente com a chegada a inteligência artificial generativa oa dispositivos compatíveis.

Outro detalhe importante é que algumas dessas novas funções serão de uso exclusivo da próxima geração de iPhones. Ou seja, os celulares que serão lançados no ano de 2024 podem chegar com mudanças de hardware para gerar o suporte necessário a essas funcionalidades e recursos.

A Apple até chegou a pausar o desenvolvimento do iOS 18 devido à necessidade de aprimorar o iOS 17, bem como corrigir alguns bugs no sistema operacional. Mesmo assim, essa pequena mudança nos planos não deve impactar no lançamento da próxima atualização.

Como de costume, o iOS 18 deve ser anunciado durante a WWDC 2024. As informações são dos sites CanalTech e TudoCelular.

2023-11-16