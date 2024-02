Tecnologia Apple trabalha em recursos de inteligência artificial que não precisem de internet para linha do iPhone

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

A Siri será a principal beneficiada com os recurso de IA da Apple. Foto: Reprodução

Assim como a Samsung, a Apple está investindo para lançar a linha iPhone 16 com uma série de recursos baseados em inteligência artificial. O iOS 18 já está em desenvolvimento e as principais funcionalidades podem acabar vazando a qualquer momento.

No entanto, diferente do que tem sido feito por muitas fabricantes, a gigante de Cupertino busca criar um modelo de inteligência artificial que seja capaz de funcionar sem acesso à internet. Ou seja, usando apenas o poder de processamento do próprio iPhone.

Para isso, a Apple precisa otimizar sua IA generativa para que ela seja capaz de lidar com pouca RAM e também não consuma muita bateria do aparelho.

Segundo pessoas ouvidas pelo Financial Times, a Apple está diante de um grande desafio, uma vez que o “caminho mais fácil” é fornecer alguns recursos básicos de IA com processamento no smartphone, mas usar servidores para funções que exigem mais do aparelho.

A Siri será a principal beneficiada com os recurso de IA da Apple, uma vez que a assistente virtual se tornará mais proativa. Para isso, a empresa também está trabalhando na adição de um novo microfone na linha iPhone 16, já que a captação de áudio precisará ser feita em alta qualidade.

Até o momento, a Apple não comentou o assunto, mas as primeiras novidades de IA da empresa devem ser reveladas na conferência WWDC deste ano, que ainda não tem data para ser realizada.

APP Store

A Apple anunciou mudanças inéditas em seu sistema operacional, iOS, no navegador Safari e na loja de aplicativos App Store a fim de seguir novas regras da União Europeia (UE).

Ocorre que vários países do grupo europeu têm imposto algumas limitações a grandes empresas de tecnologia para oferecer mais escolha aos consumidores, promovendo assim uma competição justa no mercado.

A partir de agora, os clientes da Apple na União Europeia poderão baixar aplicativos e fazer compras fora da App Store pela primeira vez.

Isso significa que eles terão mais liberdade para escolher como querem usar seus dispositivos. Além disso, será possível usar sistemas de pagamento diferentes e escolher facilmente um novo navegador padrão.

Essas mudanças são históricas para a Apple, que sempre foi conhecida por ter um sistema fechado em seus iPhones, iPads e Macs. No entanto, a partir de março deste ano, os 27 países da União Europeia terão acesso a essas opções ampliadas.

A Apple também está permitindo que os desenvolvedores criem e distribuam seus aplicativos em outros sistemas operacionais, não apenas no iOS.

Isso abre novas oportunidades e dá mais flexibilidade aos criadores de aplicativos, que agora podem pedir recursos para se comunicar entre diferentes plataformas.

