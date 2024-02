Tecnologia Oito recursos do Galaxy S24 Ultra que deixam donos de iPhone 15 com inveja

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Conjunto de câmeras do Galaxy S24 Ultra. Foto: Reprodução Conjunto de câmeras do Galaxy S24 Ultra. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Galaxy S24 Ultra é o mais recente e poderoso celular topo de linha da Samsung. Lançado em janeiro, quatro meses após o iPhone 15 Pro Max, o smartphone da fabricante sul-coreana chega para competir com o celular da Apple e se sobressai em diversos quesitos. Entre eles estão a tela com pico de brilho superior, a resolução da câmera principal e da câmera teleobjetiva e a presença da caneta inteligente S Pen. O S24 Ultra também está à frente do concorrente no quesito memória RAM.

O maior diferencial do lançamento da Samsung, entretanto, é a presença da Galaxy AI. Trata-se um conjunto de ferramentas de inteligência artificial (IA) exclusivo para os celulares da empresa sul-coreana que permite traduzir chamadas de voz em tempo real, criar resumos inteligentes a partir de anotações e melhorar fotos, entre outras coisas. Na lista a seguir, confira oito recursos do Galaxy S24 Ultra que dão inveja aos donos de iPhone 15.

Câmera principal

Enquanto a câmera principal do iPhone 15 Pro Max tem resolução de 48 megapixels (MP), a do Galaxy S24 Ultra oferece 200 MP. Segundo a própria Samsung, esta configuração, aliada ao processamento via IA, realça detalhes, reduzindo ao máximo o nível de ruídos.

Câmera teleobjetiva

O conjunto de câmeras do S24 Ultra apresenta uma configuração bem semelhante à encontrada em seu antecessor, o Galaxy S23 Ultra. A única mudança é que a câmera telefoto de 10 MP com zoom óptico de 10x deu lugar a uma de 50 MP com zoom óptico de 5x.

Caneta S Pen

A S Pen é uma caneta stylus desenvolvida pela Samsung projetada para ser usada principalmente com a linha de produtos Samsung Galaxy, que inclui smartphones e tablets. Embora ela não seja uma novidade do S24 Ultra, o acessório continua sendo um diferencial no mercado de celulares.

Tela com pico de brilho

O Galaxy S24 Ultra chama a atenção por suas especificações de tela. Ele tem um painel Amoled Dinâmico 2X de 6,8 polegadas com resolução QHD+ e taxa de atualização dinâmica de até 120 Hz. Além disso, pode atingir um brilho máximo de até 2.600 nits – superando os 2.000 nits alcançados pelo iPhone 15 Pro Max.

12 GB de RAM

O Galaxy S24 Ultra também leva a melhor em relação ao iPhone 15 Pro Max no quesito memória RAM (Random Access Memory). Enquanto o topo de linha da Samsung conta com 12 GB de RAM, o celular premium da Apple vem equipado com apenas 8 GB de RAM.

Galaxy AI

Um dos grandes diferenciais inaugurados pela linha S24 é o Galaxy AI. Trata-se de um conjunto de ferramentas de IA exclusivo para os celulares da empresa sul-coreana. Uma de suas funcionalidades mais interessantes é a “Tradução Simultânea”, que realiza a tradução, em texto e voz, de ligações em tempo real – como se o celular fosse um tipo de intérprete.

Circule para pesquisar

Desenvolvido pelo Google, o recurso “Circule para Pesquisar” é uma forma mais dinâmica de fazer pesquisas no smartphone. Ele permite encontrar informações sobre objetos em imagens ou vídeos apenas apertando o botão “Home” e depois circulando ou rabiscando o item em questão. A funcionalidade também se aplica a textos, de forma que basta sublinhar qualquer trecho – a mensagem de um amigo no WhatsApp, por exemplo – para pesquisar sobre o respectivo assunto.

Edição de fotos generativa

Os recursos da Galaxy AI também se aplicam à edição de fotos. Com a Edição Generativa, os usuários podem melhorar facilmente as imagens com ajustes inteligentes. De acordo com a Samsung, o recurso é capaz de preencher partes do fundo de uma foto, preencher as bordas de fotos inclinadas e também ajustar a posição de um objeto presente na imagem.

