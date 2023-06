Tecnologia Apple Vision Pro: tudo sobre os novos óculos de realidade mista

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

No mercado, ele chega no começo de 2024, inicialmente nos Estados Unidos, pelo preço de US$ 3.499. Foto: Reprodução No mercado, ele chega no começo de 2024, inicialmente nos Estados Unidos, pelo preço de US$ 3.499. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O lançamento do Apple Vision Pro foi o principal destaque da WWDC 2023, que ocorreu nesta semana. Anunciados pela Apple e apresentados como “o produto mais ambicioso que já criamos”, os óculos de realidade mista da empresa são um dispositivo que combina Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR). A tecnologia permite oferecer uma experiência imersiva ao usuário – seja para entretenimento, trabalho ou estudo. Diferentemente de outros concorrentes do mercado, como o Meta Quest Pro, o modelo é controlado inteiramente pela voz, movimento dos olhos e mãos do usuário – dispensando o uso de controles físicos.

No mercado, ele chega no começo de 2024, inicialmente nos Estados Unidos, pelo preço de US$ 3.499 (cerca de R$ 17.240, em conversão direta). Nas linhas a seguir, o TechTudo conta, em detalhes, tudo o que você precisa saber sobre os óculos de realidade aumentada da Apple.

Design

Toda a frente do Apple Vision Pro é uma peça única de vidro laminado tridimensional (3D), fabricada a partir de uma liga de alumínio. Nela, há um conjunto de ímãs para prender o Light Seal e uma estrutura acolchoada disponível em vários tamanhos para se adaptar a diferentes formatos de rostos. Quando em uso, o modelo se flexiona para acomodar melhor a face do usuário.

Nas laterais, existem dois botões. O primeiro serve para captura de fotos, enquanto o outro é uma coroa digital (parecida com a existente no Apple Watch) para controles físicos da interface. Também há entradas na estrutura metálica, por onde o ar é sugado para resfriar os componentes internos do Vision Pro. De acordo com a fabricante, o sistema trabalha “silenciosamente”.

O modelo é preso à cabeça do usuário a partir de uma faixa. Trata-se de uma peça única elástica em tricô, numa configuração que lembra “costelas”, como a própria Apple descreveu durante o anúncio. Ela é encaixada ao Vision Pro por meio de um mecanismo magnético, que possibilita ao usuário a troca da haste por outros tamanhos, caso seja necessário. Há ainda um botão de ajuste para firmar o aparelho e impedir que ele fique frouxo ou caia durante a utilização.

Telas

Na parte interna, existem dois displays. Cada um tem a resolução 4K e trabalham com a tecnologia microLED. No mesmo espaço de um único pixel convencional da tela do iPhone 14, os óculos da Apple acomodam 64 pixels. Isso significa que os dois painéis do modelo somam, juntos, 23 milhões de pixels. É a partir deles que o usuário poderá interagir com o ambiente virtual, visualizar aplicativos, assistir a filmes e consumir jogos.

Já na parte externa, o Vision Pro tem outra tela OLED para o funcionamento do EyeSight. O recurso exibe os olhos reais do usuário para as pessoas que estão ao redor. A justificativa da empresa é fazer com que o indivíduo não pareça isolado da realidade. De acordo com a Apple, a sensação é de que os óculos são transparentes.

Além disso, um conjunto de animações e efeitos no EyeSight fornecem dicas para outras pessoas sobre o que você está fazendo. O Vision Pro vai mostrar seus olhos (com direito a piscadas) quando você estiver apenas rolando pelo menu da interface. Já se você estiver imerso em alguma experiência (vendo um filme, por exemplo), seus olhos não serão mostrados. Isso é o que irá indicar às pessoas que você não está vendo o ambiente externo dos óculos.

