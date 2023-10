Tecnologia Apple x Gradiente na disputa: julgamento sobre o uso da marca “iPhone” recomeçará do zero no Supremo

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Em 2013, a empresa americana apresentou à Justiça um pedido de nulidade do registro da Gradiente. (Foto: Reprodução)

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que trata da disputa entre empresa brasileira Gradiente e a Apple pela marca “iPhone” será reiniciado no plenário físico. Já havia uma maioria formada para dar ganho à Apple, mas o relator, ministro Dias Toffoli, decidiu pedir destaque.

O julgamento vinha ocorrendo no plenário virtual, sistema no qual cada ministro deposita o seu voto, e estava programado para terminar na noite desta segunda.

Cinco ministros haviam votado para rejeitar um recurso da Gradiente, o que garantia a maioria. O STF está funcionando com 10 ministros, enquanto o substituto de Rosa Weber não é indicado. Além disso, Edson Fachin declarou-se suspeito e não irá votar.

No plenário físico, o julgamento será reiniciado do zero, e os ministros podem optar por alterar seus votos. Além disso, é possível que a Corte já esteja com 11 integrantes no momento da retomada. A definição da data cabe ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

A Gradiente apresentou, em 2000, pedido de registro da marca “Gradiente Iphone” ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil. O pedido foi aceito em novembro de 2007. Entretanto, enquanto a solicitação era analisada, a Apple lançou o iPhone em 2007, nos Estados Unidos. O produto passou a ser vendido no Brasil em 2008.

Em 2013, a empresa americana apresentou à Justiça um pedido de nulidade do registro da Gradiente. A ação foi aceita pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e a decisão foi mantida em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), impedindo que a Gradiente utilize o termo “Iphone”, de forma isolada. Agora, o STF julga um recurso da empresa brasileira.

O relator do caso, ministro Dias Toffoli, votou de forma favorável à Gradiente. Para Toffoli, a atuação do INPI foi “irretocável” no caso e a empresa “ocupou, com primazia, o espaço para a utilização exclusiva da expressão ‘Gradiente Iphone’ para a comercialização de aparelhos celulares móveis”. Ele foi seguido por Gilmar Mendes e André Mendonça.

Entretanto, Luiz Fux abriu a divergência. O ministro considerou que “ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final”. Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia também votaram de forma favorável à Apple.

Repercussão geral

O julgamento tem repercussão geral, ou seja, vai servir para o STF estabelecer regras gerais para casos semelhantes. Por exemplo, quando há demora na concessão de um registro de marca e, no mesmo período, uma concorrente estabelece “uso mundialmente consagrado” da mesma marca.

Barroso sugeriu a adoção da tese de que “não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente”. Moraes, Zanin e Cármen Lúcia concordaram com essa tese.

Toffoli sugeriu a tese de que a “precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.

