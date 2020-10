Polícia Apreensão de três toneladas de maconha é a maior da Polícia Rodoviária Federal neste ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Droga estava escondida sob grãos de milho em um carreta abordada na BR 386, em Lajeado Foto: PRF/Divulgação Droga estava escondida sob grãos de milho em um carreta abordada na BR 386, em Lajeado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) confirmou que a apreensão de cerca de três toneladas de maconha neste domingo (04) é a maior deste tipo de droga deste ano no Rio Grande do Sul.

O carregamento do entorpecente, avaliado em torno de R$ 3 milhões, estava sendo transportado escondido sob grãos de milho em uma carreta, com placas do Paraná, que foi abordada na BR 386 em Lajeado. O motorista foi preso em flagrante.

O efetivo da PRF descobriu as três toneladas de maconha durante a vistoria no caminhão. A quantidade seria suficiente para a produção de mais de 6 milhões de cigarrinhos.

Conforme os policiais rodoviários federais, o condutor, um paranaense de 38 anos, já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele confessou que levaria o entorpecente até a Região Metropolitana de Porto Alegre.

