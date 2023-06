| Aprovação de Cristiano Zanin é celebrada por ministros do Supremo

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Zanin obteve 58 votos favoráveis contra 18 no plenário do Senado Foto: Divulgação/Agência Brasil Zanin obteve 58 votos favoráveis contra 18 no plenário do Senado. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

A aprovação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (21), foi celebrada por ministros da corte.

O novo integrante do STF, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi aprovado pelo Senado para ocupar a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

O nome de Cristiano Zanin foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após sabatina de quase 8 horas e, posteriormente, Zanin obteve 58 votos favoráveis contra 18 no plenário do Senado.

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, disse que recebeu “com alegria” a notícia de que o Senado aprovou a indicação de Zanin. Ela conversou com o novo colega depois da aprovação.

“Recebo com alegria a notícia da aprovação pelo Senado Federal do advogado Cristiano Zanin para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Com uma carreira brilhante na advocacia, estou certa de que contribuirá para o fortalecimento da democracia constitucional em nosso país”, afirmou Weber.

O ministro Alexandre de Moraes considerou merecida a aprovação de Cristiano Zanin.

“Parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte.”

Já o ministro Luís Roberto Barroso destacou o profissionalismo do novo integrante.

“Parabenizo Cristiano Zanin, agora colega e ministro da Suprema Corte, pela aprovação de seu nome. Sempre atuou com elevada qualidade profissional e tenho dele a visão de advogado sério, competente e ético mesmo diante de adversidades. Dou-lhe as boas-vindas.”

Por sua vez, o ministro Dias Toffoli se disse muito satisfeito com o resultado da votação no Senado.

“É com satisfação que recebi a aprovação pelo Senado da República, por larga margem de votos, do nome do indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, dr. Cristiano Zanin, que com certeza somará ao STF com todo seu brilho, inteligência, capacidade e sua lhaneza. Com certeza será um grande ministro do STF, honrando a corte e honrando o Brasil.”

O ministro Gilmar Mendes desejou as boas-vindas ao novo colega e disse que o advogado de Lula é “merecedor” do posto.

“O dr. Cristiano Zanin é muito merecedor dessa aprovação. Distinto no trato e equilibrado em suas posições, antevejo uma brilhante trajetória no Supremo Tribunal Federal. Que seja muito bem-vindo.”

O ministro André Mendonça disse que Zanin tem muito a contribuir à Justiça brasileira.

“Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o sistema de Justiça em nosso país.”

O ministro Kassio Nunes Marques desejou sucesso ao novo colega.

“Parabenizo o ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF.”

O ministro Edson Fachin, por sua vez, parabenizou o indicado e disse que a corte, agora completa, continuará “honrando a missão democrática almejada pela Constituição cidadã”.

“A indicação do dr. Cristiano Zanin é gesto de deferência do presidente da República com este tribunal, assim como é, por parte do Senado Federal, a sua rápida aprovação. O Supremo Tribunal Federal volta a ter sua composição completa com um novo integrante para continuar honrando a missão democrática almejada pela Constituição cidadã. Ao novo Ministro os nossos cumprimentos”, disse Fachin.

Luiz Fux afirmou que Zanin tem “a competência necessária” para exercer o cargo de ministro do Supremo e que o colega será recebido de “braços abertos”.

“A aprovação de Cristiano Zanin no Senado revela que ele tem a competência necessária para integrar a Suprema Corte. Será recebido de braços abertos.”

A ministra Cármen Lúcia fez coro aos colegas. “Parabéns ao ministro Zanin, que fará um grande trabalho pelo Brasil. Sua competência, lhaneza e firmeza serão qualidades que honrarão a toga, com a contribuição jurídica em benefício da jurisdição de que precisa a democracia brasileira.”

Quem também se manifestou foi o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

“Cristiano Zanin sempre foi um defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias individuais e das prerrogativas da advocacia. A OAB deseja ao novo ministro do Supremo sucesso em sua atuação no tribunal e que siga contribuindo com o aperfeiçoamento do Sistema de Justiça”, afirmou o representante da advocacia.

