Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Bitello, Villasanti e Suárez anotaram os gols tricolores Foto: Divulgação/América-MG Bitello, Villasanti e Suárez anotaram os gols tricolores. (Foto: Divulgação/América-MG) Foto: Divulgação/América-MG

O Grêmio venceu o América-MG de virada por 3 a 1 na Arena nesta quinta-feira (22) pelo Campeonato Brasileiro. Danilo Avelar marcou o gol americano. Bitello, Villasanti e Suárez anotaram os gols tricolores. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 20 pontos na tabela e retornou ao G-4 da competição. Já o América segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com 8 pontos. O próximo jogo da equipe comandada por Renato Portaluppi será contra o Coritiba, na Arena, neste domingo (25) às 16h.

A partida

O tricolor iniciou a partida com novidades na escalação. O goleiro Brenno e o jovem Mila iniciaram entre os 11 gremistas. Suárez, envolvido em polêmica por conta de uma possível aposentadoria, foi o capitão da equipe na ausência de Kannemann, suspenso.

Logo aos 6 minutos, Aloísio, ex-Grêmio, carimbou o poste de Brenno com chute cruzado. Na sequência, Cuiabano avançou pela esquerda e bateu rasteiro para defesa de Cavichioli. O Grêmio dominava as ações, com boa troca de passes no meio campo. Aos 19, Suárez dividiu com a defesa americana e reclamou de falta. O lance seguiu e João Pedro acionou o garoto Mila que dominou e da entrada da grande área chutou de canhota acima do gol do América.

Três minutos mais tarde, após cobrança de falta de Cristaldo, o uruguaio cabeceou na trave quase tirando o zero do placar. Apesar de controlar as ações, o Grêmio viu o América abrir o placar no lance seguinte. Aos 26, Danilo Avelar cabeceou livre, na pequena área, após escanteio e estufou a rede de Brenno.

Expulsão e virada

Aos 33, o zagueiro Eder recebeu o segundo cartão amarelo após entrada em Suárez no meio de campo e deixou o América com um jogador a menos o restante da partida. A expulsão fez o Grêmio pressionar o adversário e logo encontrar o gol. Aos 39 minutos, Suárez recebeu na entrada da área e acionou Bitello. O camisa número 39 avançou na linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola tocou no goleiro e entrou no gol, deixando o placar em igualdade.

A segunda etapa iniciou com mudanças no Grêmio. Mila e Cuiabano saíram para as entradas de Vina e Nathan. As alterações fizeram o tricolor empurrar o América para a sua zaga. Os flancos eram explorados tanto por João Pedro pela direita quanto por Reinaldo na esquerda. Aos 12 minutos, Reinaldo carregou a bola na frente da área, puxou para o pé direito e bateu colocado raspando o poste esquerdo de Cavichioli.

O lateral esquerdo seguiu sendo acionado pelos meias tricolores. Aos 18, ele cruzou na cabeça do paraguaio Villasanti que tocou de cabeça sem chances para o goleiro.

Gol do capitão

A virada inflamou torcedores e time. Aos 27 da etapa final, Reinaldo invadiu a área e tocou para Suárez que chutou forte, cruzado, sem chance para o arqueiro americano e decretou o terceiro gol tricolor na Arena. Após a vitória de 3 a 1, o Grêmio se programa para o próximo jogo contra o Coritiba, na Arena, neste domingo (25) às 16h. Também no domingo, mas às 18h30, o América recebe o Inter em Belo Horizonte.

Ficha Técnica:

Grêmio: Brenno; João Pedro (Natã), G. Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Mila (Vina), Villasanti e Cristaldo (Nathan Fernandes); Bitello, Luis Suárez (André Henrique) e Cuiabano (Nathan). Técnico: Renato Gaúcho

América-MG: Cavichioli; Marcinho (Mateus Henrique), Maidana, Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho, Breno (Alê) e Martínez; Everaldo (Wanderson) e Aloísio (Renato Marques). Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), Neuza Ines Back (SP), Leila Naiara Moreira da Cruz (DF), Rodrigo Nunes de Sa (RJ) e Anderson da Silveira Farias (RS).

