Porto Alegre Aprovada contratação de 36 profissionais de enfermagem para o HPS de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Segundo a prefeitura, as contratações serão realizadas através do aproveitamento das listas de candidatos aprovados nos concursos públicos vigentes. Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Segundo a prefeitura, as contratações serão realizadas através do aproveitamento das listas de candidatos aprovados nos concursos públicos vigentes. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar seis enfermeiros e 30 técnicos em enfermagem para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS). As contratações vigorarão pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogadas uma vez por mais 180 dias. Também foi aprovada a emenda 01, que autoriza a contratação de quatro enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem para atuarem junto ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.

Segundo a prefeitura, as contratações serão realizadas através do aproveitamento das listas de candidatos aprovados nos concursos públicos vigentes, realizados para os cargos equivalentes às funções estabelecidas neste projeto, conforme a manifestação de interesse do candidato e a ordem de classificação, ou mediante a realização de processo seletivo simplificado, considerando a escolaridade mínima e formação profissional exigidas para as funções.

“A demanda de contratação justifica-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando o aumento exponencial de atendimentos na porta de emergência nos serviços de saúde de Porto Alegre, sobretudo pacientes da traumatologia e vítimas de queimaduras, considerando a operacionalidade dos leitos e pontos de cuidados existentes no HPS”, explica o prefeito Sebastião Melo.

