Rio Grande do Sul Aprovada lei estadual que reconhece importância cultural e turística da rapadura produzida em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Cidade tem mais de 20% da sua atividade econômica ligada à produção de doces com açúcar-mascavo. (Foto: Divulgação)

A rapadura produzida na cidade gaúcha de Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte) foi reconhecida como de relevância cultural e turística no Rio Grande do Sul. É o que consta na lei estadual nº 54/2017, aprovada nesta semana por todos os 43 deputados que votaram em sessão plenária na Assembleia Legislativa.

De autoria de Gabriel Souza (MDB), o projeto tem por objetivo contribuir para a valorização do doce, típico da gastronomia local. “A rapadura está ligada à história da cidade. Além de valorizar o município, a iniciativa registra o produto como um dos símbolos do turismo e da cultura no Estado.

Ele acrescenta: “De uma produção totalmente artesanal há mais de um século aos dias de hoje, com equipamentos modernos e tecnologia, Santo Antônio segue sendo uma referência na produção e comercialização de alimentos e bebidas a partir da cana-de-açúcar”.

Atualmente, as indústrias localizadas no 2º distrito de Santo Antônio da Patrulha, mais precisamente na localidade conhecida como “Costa da Miraguaia”, comercializam mais de 70 produtos derivados da cana-de-açúcar em todo o território nacional.

De acordo com dados relativos ao ano retrasado (última atualização disponível), a indústria de rapadura representa cerca de 20% do total de valor adicionado de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no município. Também é responsável por gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos na região.

Ações de fomento à indústria da rapadura

Além do incentivo à valorização da rapadura como item de estímulo ao turismo e à economia, o deputado Gabriel Souza (que presidiu a Assembleia Legislativa ao longo do ano passado) já promoveu outras ações de fomento a esse segmento industrial.

Por intermédio do parlamentar (então com 35 anos de idade), em abril de 2018 foi reduzida a alíquota de ICMS que incidia sobre o açúcar-mascavo, em um índice que passou de 12% para 7%. Essa iniciativa também garantiu a inclusão do produto na cesta básica “oficial” dos gaúchos.

A diminuição do imposto atendeu uma antiga reivindicação da comunidade de Santo Antônio da Patrulha – que tem mais de 20% da sua atividade econômica ligada à produção de doces cujo ingrediente básico é o açúcar-mascavo. Ainda conforme o deputado, a medida tinha como objetivo o aumento da venda do produto embalado e a redução no custo de produção.

(Marcello Campos)

