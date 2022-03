Rio Grande do Sul Em Novo Hamburgo, a força do setor coureiro-calçadista gaúcho

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do segmento no País. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Prossegue até esta quinta-feira (10) a 45ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes (Fimec), em Novo Hamburgo (Vale do Sinos). Trata-se do maior evento do setor coureiro-calçadista da América Latina, com três dias de duração.

O Brasil é o quarto maior produtor de calçados do mundo, sendo o Rio Grande do Sul o segundo maior produtor nacional e o maior exportador em valores, respondendo por 45% do valor gerado em embarque de calçados. A produção gaúcha é concentrada no Vale do Rio dos Sinos e no Vale do Paranhana.

Com o slogan “A única que tem tudo para criar o amanhã”, a 45ª Fimec foi aberta na terça-feira (8) nos pavilhões da Fenac. O evento tem por objetivo apresentar uma indústria cada vez mais sustentável, em sintonia com o comportamento demandado pelo mercado consumidor nacional e internacional.

A feira também é conhecida por proporcionar um ambiente propício à criação de negócios e parcerias. Na edição deste ano, conta com quase 300 expositores e uma expectativa de 25 mil visitantes ao longo dos três dias de realização.

Com a palavra, o governador em exercício

Na chefia do Executivo até a semana que vem, devido à viagem do titular Eduardo Leite aos Estados Unidos, o vice-governador (e secretário estadual da Segurança Pública) Ranolfo Vieira Júnior participou da cerimônia de abertura do evento, que não ocorria desde 2020, em razão da pandemia de coronavírus.

Também participaram da abertura o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, e o representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Francisco Soares de Lima, entre outras autoridades.

Em seu discurso na cerimônia, Ranolfo destacou a importância do setor para a economia gaúcha e falou sobre a representatividade da Fimec: “Uma feira com uma história de tanto sucesso, e que chega na quadragésima-quinta edição, fala por si só”. Ele acrescentou:

“A pandemia alterou as rotinas em todos os setores, em todos os lugares, mas a realização desta edição é mais uma marca do momento de retomada que vivemos. Aqui está o que há de mais moderno em tecnologia e máquinas para segmento coureiro-calçadista, que é tão importante para a nossa economia e para geração de emprego e renda. Desejo uma excelente feira com grandes oportunidades de negócios”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul