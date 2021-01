Mundo Aprovada no Reino Unido, a vacina de Oxford chega em momento crítico de propagação do coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vacina de Oxford vai ser produzida no Brasil em 2021. (Foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A vacina contra o coronavírus desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford foi aprovada para uso no Reino Unido. Isso levará a uma expansão massiva da campanha de imunização do Reino Unido.

A vacina de Oxford é também uma das principais apostas do governo brasileiro para combater o coronavírus. O Brasil foi um dos países que participou da fase de testes do imunizante da universidade britânica e possui um protocolo de transferência de tecnologia que permite aos brasileiros produzir nacionalmente a vacina da Oxford.

O secretário britânico da Saúde, Matt Hancock, disse que a vacina começará a ser aplicada na população em nesta segunda-feira (4) e que o ritmo da imunização será acelerado nas primeiras semanas.

O Reino Unido encomendou 100 milhões de doses da vacina de Oxford junto à fabricante AstraZeneca — o suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas. Esse número de doses, combinado com o que o Reino Unido já comprou da Pfizer, garantirá a imunização de toda a população, segundo o governo.

A aprovação, pelo órgão regulador dos medicamentos, significa que a vacina é considerada oficialmente segura e eficaz.

A vacina Oxford-AstraZeneca foi desenvolvida em um ritmo acelerado e inédito. Foi projetada nos primeiros meses de 2020, testada no primeiro voluntário em abril e, desde então, passou por testes clínicos em grande escala envolvendo milhares de pessoas.

Grupos prioritários da população britânica já vêm recebendo a vacina da Pfizer-Biotech. Mas essa vacina da Oxford-AstraZeneca levará a um aumento significativo na vacinação, pois é barata e fácil de produzir em massa.

Crucialmente, ela pode ser armazenada em uma geladeira normal — ao contrário do produto da Pfizer-BioNTech, que precisa de armazenamento a -70 ° C — então será muito mais fácil alcançar lares de idosos e clínicas de saúde.

A aprovação da nova vacina acontece em um momento de escalada desenfreada da pandemia no Reino Unido, com números de casos superando a primeira onda no país. Autoridades de saúde alertam para a possibilidade de esgotamento de leitos em hospitais. O Reino Unido vem ampliando restrições e lockdowns neste fim de ano na tentativa de conter a pandemia.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, disse que o anúncio da aprovação da vacina de Oxford é “um triunfo” para a ciência britânica, acrescentando: “Agora iremos vacinar o máximo de pessoas o mais rápido possível”.

A maior autoridade de saúde do país, Chris Whitty, elogiou o “considerável esforço coletivo que nos trouxe até este ponto”. Hancock disse que o desenvolvimento foi um “momento significativo” na luta contra o vírus.

No Brasil

A vacina da Oxford-AstraZeneca é uma das principais apostas do Brasil no combate ao coronavírus.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem um acordo com a farmacêutica para a compra de 100,4 milhões de doses. Além disso, devido a um acordo de transferência tecnológica, a Fiocruz afirma que poderia produzir a vacina, fornecendo até 210,4 milhões de doses para o SUS em 2021.

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, disse que a fundação pretende entregar 1 milhão de doses de sua vacina entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Depois disso, a produção seria escalonada e a partir do dia 22 de fevereiro a Fiocruz estaria produzindo 700 mil doses diárias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo