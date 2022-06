Porto Alegre Aprovado novo cálculo para tarifa dos lotações em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Relação entre tarifas de lotação e ônibus cai de 1,8 para 1,4. Foto: Leonardo Contursi/CMPA Relação entre tarifas de lotação e ônibus cai de 1,8 para 1,4. (Foto: Leonardo Contursi/CMPA) Foto: Leonardo Contursi/CMPA

O Plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto de lei do Executivo que altera o cálculo da tarifa do serviço de táxi lotação na Capital. A proposta original do Executivo previa que a tarifa das lotações seria reduzida dos atuais 1,8 em relação à tarifa dos ônibus para 1,2. Porém, emenda apresentada pelo líder do governo, vereador Cláudio Janta (SD), alterou para 1,4 a relação entre as tarifas.

O projeto aprovado também estabelece que o reajuste dos lotações será efetuado no máximo uma vez a cada ano, preferencialmente junto com o reajuste dos ônibus. Além disso, caberá à entidade representativa do transporte por lotação formular ou não o pedido anual, conforme avaliar ser conveniente ou não a alteração tarifária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre