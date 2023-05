Porto Alegre Aprovado projeto do Executivo para combater a evasão escolar em Porto Alegre

18 de maio de 2023

O Bolsa Fica na Escola é um programa de permanência escolar Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A Câmara Municipal aprovou, nesta quarta-feira (17), o projeto de lei proposto pelo Executivo que prevê o pagamento de uma poupança aos alunos da rede municipal de ensino de Porto Alegre.

O Bolsa Fica na Escola é um programa de permanência escolar, que tem o objetivo de combater a evasão e estimular os adolescentes a concluírem o Ensino Fundamental e ingressarem no Ensino Médio.

“Esse é um projeto importantíssimo para que os alunos de maior vulnerabilidade tenham um incentivo financeiro para persistirem na jornada escolar com frequência e comprometimento, A educação é a grande oportunidade de transformação social para que nossos adolescentes tenham mais perspectiva de futuro”, disse a secretária municipal de Educação, Sônia Rosa.

Os alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, devidamente cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único), que cumprirem os requisitos de renda e situação social, receberão uma poupança de R$ 1.750,00. O valor ficará aplicado para que renda no decorrer do período escolar. O aluno deverá atingir a frequência mínima de 80% para garantir o benefício.

