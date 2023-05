Porto Alegre Aprovado projeto que extingue 3.110 cargos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Segundo a prefeitura, o objetivo do projeto de lei é modernizar o quadro funcional do DMLU Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei de autoria do Executivo que cria 71 cargos de provimento efetivo e extingue outros 3.110 do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), além de alterar as atribuições dos garis e incluir os requisitos de qualificação nas funções gratificadas de diretor de recursos humanos, assistente técnico de recursos humanos, chefe da seção de desenvolvimento funcional, chefe da seção de preparo de pagamento e chefe da seção de segurança do trabalho.

De acordo com a justificativa da proposta, aprovada na sessão plenária de quarta-feira (10), a partir da sua criação até a presente data, várias funções foram sendo substituídas em razão do desenvolvimento tecnológico e da contratação, mediante licitação, de terceiros para a prestação de serviços ao DMLU.

“Assim sendo, outros cargos outrora exercidos no departamento estão em desuso, tais com estofador, marceneiro, ferreiro, operador de microfilmagem, operador de rádio transceptor, entre outros”, afirmou o Executivo.

O texto destaca também que, diante desse contexto, o objetivo do projeto de lei é “modernizar o quadro funcional do DMLU, a fim de atender às demandas técnicas existentes na área de saneamento básico, atendendo-se às obrigações legais pertinentes decorrentes do escopo do departamento”.

“Salienta-se que as vagas extintas não serão mais preenchidas, o que contribui para a economicidade, pois serão extintos cargos que representam atualmente o valor mensal em torno de R$ 9,9 milhões, sendo que os cargos que serão criados representam o valor mensal de cerca de R$ 460 mil”, diz a proposta.

