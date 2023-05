Polícia Homem que matou a ex-namorada com mais de 30 golpes de faca é condenado a 27 anos de prisão em Porto Alegre

O crime ocorreu por volta das 19h do dia 6 de maio de 2020, no bairro Alto Petrópolis, na Zona Leste da Capital

A 4ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre condenou o réu Fábio Freitas de Medeiros a 27 anos de prisão por matar a sua ex-namorada Luíza Vitória Bica Gonçalves, de 22 anos, com mais de 30 golpes de faca. O crime ocorreu por volta das 19h do dia 6 de maio de 2020, no bairro Alto Petrópolis, na Zona Leste de Porto Alegre.

O homem, de 38 anos, foi denunciado pelo crime de feminicídio por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O júri, que teve duração de nove horas, foi presidido pela juíza Cristiane Busatto Zardo na terça-feira (9). A magistrada não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade. Ele já estava preso na Penitenciária de Canoas.

“Toda a ação foi de grande crueldade. Procurou o acusado causar na vítima o maior sofrimento possível e a multiplicidade de golpes de defesa no braço, os muitos golpes no peito e nas costas, indicam a ferocidade da agressão”, disse a juíza, destacando que o homem possuía histórico de agressões, perseguições e ofensas contra a ex-namorada, além de outros delitos.

Foram ouvidas três testemunhas, entre elas a mãe da vítima, a psicóloga e uma amiga. Logo após, houve o interrogatório do réu.

O caso

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), o assassino, portando uma faca, foi até a residência da vítima, na avenida Protásio Alves, sob o pretexto de buscar seus pertences com o término do relacionamento. Após atraí-la para fora da casa, efetuou dois golpes com uma soqueira no rosto da jovem, seguidos de mais de 30 facadas, na presença de um amigo da vítima.

O crime foi motivado porque o homem não se conformava com o fim do relacionamento, conforme o MP. A vítima havia acabado de se formar em nutrição.

