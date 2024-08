Brasil Aprovados no “Enem dos Concursos” serão efetivados a partir de janeiro de 2025

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Mais de 2,1 milhões de candidatos em todo o Brasil estão inscritos para realizar as provas do concurso.

Quem for aprovado no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), chamado de Enem dos Concursos, que tem as provas marcadas para este domingo (18) vai começar a atuar no serviço público a partir de janeiro de 2025.

O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante participação no programa Bom Dia, Ministra desta quinta-feira (15), da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Esther Dweck afirmou que as convocações começam a ocorrer após o resultado final do concurso, previsto para ser divulgado no dia 21 de novembro.

“A nossa expectativa é que as pessoas entrem efetivamente em janeiro de 2025, principalmente para aquelas carreiras que não têm o curso de formação como etapa da seleção. Para as carreiras que têm cursos de formação, ou seja, no dia 21 de novembro eu sei quem passou na prova, mas ela ainda precisa fazer um curso de formação, ser aprovada no curso de formação, para efetivamente tomar posse, a gente vai começar a chamar a partir de novembro já essas carreiras, para que esse curso de formação comece provavelmente também em janeiro.”

“As pessoas devem ficar muito atentas porque a gente faz três chamadas. Se a pessoa não atende as três chamadas, ela tá fora e chamamos novas pessoas. Os cursos de formação duram três meses. Mais ou menos, ela vai entrar a partir de abril”, explicou a ministra

Durante o programa, Esther Dweck também deu mais detalhes sobre os preparativos para esta reta final e informações para os candidatos realizarem as provas no domingo. Entre elas, para que os concorrentes acessem o cartão de confirmação de inscrição. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, até a tarde de quarta-feira (14), apenas 35% dos inscritos no concurso haviam acessado o cartão.

Mais de 2,1 milhões de candidatos em todo o Brasil estão inscritos para realizar as provas do concurso. A seleção reserva 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais. As provas vão ser realizadas em 228 cidades de todas as regiões e estados.

As provas seriam aplicadas inicialmente em 5 de maio, mas foram adiadas em função do desastre climático no Rio Grande do Sul.

Com a mudança, foi permitido que os candidatos pudessem desistir do concurso e solicitar o reembolso da taxa de inscrição. Segundo a ministra, 30 mil pessoas solicitaram a desistência.

