Inter Após virada sobre o Juventude, Roger Machado aponta evolução do Inter e defende Valencia: “Vamos ajudá-lo”

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado voltou a vencer depois de 53 dias e ocupa o 12º lugar no Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Colorado voltou a vencer depois de 53 dias e ocupa o 12º lugar no Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter derrotou o Juventude por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no Beira-Rio, após 12 jogos sem vencer. O técnico Roger Machado valorizou a resiliência dos jogadores para reagir na partida e vê o time em evolução. O treinador saiu em defesa do atacante Enner Valencia e disse que dará carinho e apoio ao equatoriano, mas que também fará cobranças.

Pressionado pelo jejum de vitórias e pela situação no Campeonato Brasileiro, o Inter teve ímpeto no primeiro tempo, pressionou a saída de bola do Juventude, mas perdeu chances, como o pênalti desperdiçado por Valencia. O castigo veio em um contra-ataque concluído com um gol de Nenê nos acréscimos da primeira etapa.

A equipe colorada deu uma resposta positiva depois do intervalo e chegou ao empate com Thiago Maia marcando após uma roubada de bola na área do Juventude. O estreante Bruno Tabata chamou a responsabilidade e marcou o gol da vitória no rebote do segundo pênalti defendido pelo goleiro Gabriel.

Se antes eram 12 jogos sem vencer, agora são cinco de invencibilidade, com quatro empates e apenas uma vitória. Roger Machado valorizou a superação dos jogadores e vê o Inter em crescimento.

“A partida de hoje com todas as derrotas foi a mais consistente até então. A gente vem percebendo a evolução. Tenho falado para os atletas. Eu costumo ser um profissional realista. Há crescente na atuação dos últimos jogos mesmo sem as vitórias. Buscamos ampliar a janela de boas atuações”, declarou o treinador.

“Hoje, mesmo com o revés do gol, depois de um primeiro tempo de muito volume, oportunidades, pênalti perdido, a gente se manteve dentro da partida. Na minha opinião, é dessa forma que se constrói grupos vitoriosos. A resiliência desses momentos”, acrescentou. Roger foi questionado sobre o mau momento de Enner Valencia, substituído no intervalo depois de perder um pênalti. O treinador deu moral ao atacante no vestiário e explicou como vai agir para tentar recuperar um dos seus principais jogadores. “Fiz questão na reunião com os atletas de dizer que o Valencia é muito importante para a gente. Não larga a mão de ninguém. A ausência de vitórias acabou, o jejum de gols vai passar e vamos ajudá-lo”, disse. “O fato do Valencia estar sentindo que está devendo, com seu peso e capacidade, no momento do clube, não consegue contribuir também, se frustra e se sente responsável. Antes de falar da vitória, fiz questão de frisar a importância dele. Os gols vão voltar. Somos responsáveis para que ele volte a produzir bem, fazendo cobranças devidas, mas também dando carinho e apoio”, finalizou. O Inter voltou a vencer depois de 53 dias e ganhou uma nova posição no Campeonato Brasileiro, subindo para o 12º lugar, com 25 pontos, quatro à frente da zona do rebaixamento e com quatro jogos a menos. O elenco se reapresente às 15h30min desta quinta-feira (15), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-virada-sobre-o-juventude-roger-machado-aponta-evolucao-do-inter-e-defende-valencia-vamos-ajuda-lo/

Após virada sobre o Juventude, Roger Machado aponta evolução do Inter e defende Valencia: “Vamos ajudá-lo”

2024-08-15