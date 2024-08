Em 2024, Carballo fez 15 jogos, sem gols ou assistência, totalizando 55 partidas com a camisa tricolor. O uruguaio chegou a estar com a delegação gremista em Curitiba para o duelo contra o Fluminense pelas oitavas de final da Libertadores, na última terça-feira (13), mas ficou de fora da partida por conta da negociação com o New York Red Bulls.

Felipe Carballo pelo Grêmio:

55 partidas

2 gols

Uma assistência

3490 minutos jogados

Confira a nota do Grêmio

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista uruguaio Felipe Carballo teve concretizado o empréstimo oneroso de um ano com o New York Red Bulls, da MLS, com opção de compra estipulada ao final do período.

O Clube agradece pela forma com que defendeu nossa camisa e deseja sorte e sucesso ao atleta nesse novo desafio.”