Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

O evento teve início na manhã desta terça-feira (26) no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque Foto: APSUL América/Divulgação Foto: APSUL América/Divulgação

A importância estratégica da Agricultura de Precisão para o agronegócio foi o grande destaque nos pronunciamentos na abertura do 6° Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas (APSUL América). O evento teve início na manhã desta terça-feira (26) no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, reunindo um público superior a 750 pessoas.

“Podemos fazer mais e melhor usando a tecnologia que temos disponível, minimizando custos, diminuindo impactos ambientais e aumentando a produtividade. É uma satisfação iniciar o APSUL América e temos uma programação pensada de forma muito especial para debater temas tão importantes. Temos mais de 52 painelistas e mediadores participando do evento, sendo nove de fora do Brasil. É uma grande oportunidade de conhecimento”, destacou a presidente do Sindicato Rural de Não-Me-Toque e presidente do APSUL América, Teodora Lütkemeyer, em seu discurso de boas-vindas aos visitantes.

“O Protagonismo da Agricultura de Precisão rumo à Sustentabilidade Agrícola” é o tema desta edição do Congresso e norteia toda a programação, que conta com nove painéis de debates sobre o agronegócio, nove minicursos, exposição de trabalhos acadêmicos e exposição de máquinas agrícolas, produtos e serviços. “Estamos no mundo da tecnologia e da inovação e o APSUL é um sucesso. Que o evento possa levar muito conhecimento para o homem do campo”, pontuou Nei César Manica, presidente da Cotrijal.

Além do Sindicato Rural de Não-Me-Toque e da Cotrijal, o Sistema Farsul e a Prefeitura de Não-Me-Toque também são organizadores do evento. “Este Congresso é resultado de uma ideia que começou pequena, se expandiu e hoje é o sucesso que todos nós estamos vendo. Possivelmente o Brasil tenha a Agricultura menos poluente de todo o mundo. O agronegócio brasileiro alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e tem capacidade para dobrar sua produção”, afirmou Gilson Trennepohl, vice-prefeito de Não-Me-Toque.

Elmar Konrad, vice-presidente do Sistema Farsul, valorizou o conhecimento que é gerado pelo Congresso. “A Agricultura de Precisão representa eficiência e sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, social, ecológica e do ponto de vista da rentabilidade. Parabéns aos organizadores por esse evento e que todos nós possamos aproveitar esses dois dias de muito conhecimento”, frisou.

Marcelo Camardelli Rosa, secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, também participou da abertura do evento. “Eu gostaria de fazer uma saudação especial a todos os produtores rurais e dizer que a Agricultura de Precisão é o ápice, quando a produção de alimentos encontra a Ciência e isso se reflete em sustentabilidade. Ela é essencial para todos”, argumentou.

O APSUL América também reúne experiências da agricultura de diferentes países. Na solenidade de abertura, André Driessem, Embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, valorizou a tecnologia para o agronegócio e também o vínculo da imigração holandesa com Não-Me-Toque.

“A Agricultura possui uma importância fundamental para a economia do Brasil e a Agricultura de Precisão assume um protagonismo cada vez maior nesse contexto. É um prazer estar neste evento e em Não-Me-Toque, que é um dos seis lugares do Brasil com presença marcante da imigração holandesa”, revelou.

Assista gratuitamente o 6° APSUL América!

A programação do 6° Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas (APSUL América) pode ser assistida ao vivo e gratuitamente de forma online. Essa é uma importante alternativa para quem tem interesse no evento, mas não conseguiu se deslocar para a acompanhar as atrações presencialmente.

Para assistir, é muito simples. Basta acessar apsulamerica.com.br/aovivo, fornecer algumas informações básicas, fazer o login e dar o play! É fácil e rápido e assim você acompanha os painéis do Congresso. No site do evento também é possível conferir a programação completa do 6° APSUL América.

2023-09-26