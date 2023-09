Acontece Minicursos e apresentação de pesquisas são atração no APSUL América

26 de setembro de 2023

Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, apresentará um minicurso no evento Foto: APSUL América/Divulgação Foto: APSUL América/Divulgação

A atividade agrícola é fortemente impactada pelas variações do mercado. Como lidar com um cenário de tantas incertezas? Um minicurso que será realizado pelo economista-chefe do Sistema Farsul Antônio da Luz nesta terça-feira (26) propõe justamente debater essa questão e elencar formas de auxiliar na gestão de propriedades rurais.

Com o tema “Gestão agrícola em tempos de economia volátil”, a atividade vai destacar a importância dos produtores rurais se prepararem financeiramente para diferentes realidades que podem ocorrer na dinâmica do meio rural.

“Momentos de altos e baixos fazem parte da agricultura. Então é preciso saber lidar com essas situações e isso é um processo de gestão. No minicurso vou mostrar um exemplo de uma grande propriedade rural que quebrou. E esse exemplo é importante porque muitas pessoas caminham perto do precipício sem perceber. O produtor precisa organizar sua gestão financeira para ter um bom desempenho sempre. Existem situações que fogem do controle, como uma grande seca, mas é necessário se preparar financeiramente para sobreviver a esses momentos”, orienta Luz.

O economista ressalta que as decisões na propriedade devem ser baseadas por indicadores. “Vou dar um exemplo diferente para explicar essa questão. Uma pessoa que tem colesterol alto não tem a mesma rotina alimentar de alguém que tem o colesterol em dia. Ou seja, na realidade rural, um investimento pode ser bom para um produtor e pode não ser o recomendável para outro. Tudo depende do contexto de cada propriedade e dos seus indicadores. No minicurso vou orientar como calcular esses indicadores e usar isso no dia a dia pois precisamos elevar nossos níveis gerenciais”, revela Antônio da Luz.

Esse minicurso realizado pelo economista-chefe do Sistema Farsul é um dos nove ofertados pelo 6° APSUL América. Ao se inscrever para o evento, o participante já selecionava a capacitação de sua escolha. Os minicursos são ofertados às 18h30min desta terça-feira também no Parque da Expodireto Cotrijal.

A Pesquisa em evidência

Em um ambiente ao lado do auditório principal do APSUL América, diversas pesquisas acadêmicas sobre a agricultura são apresentadas ao público. Uma delas de um grupo de estudantes do Mestrado em Agricultura de Precisão da Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho abordou os diferentes atributos físico-químicos do solo e sua correlação com a produtividade de soja.

“Essa pesquisa é um exemplo de que o georreferenciamento e a agricultura de precisão quando bem aplicados proporcionam um manejo diferenciado, corrigindo determinados componentes do solo de forma mais dirigida e levando em consideração os diferentes teores de cada ponto analisado”, explica o estudante de mestrado Lorenzo Lara Ribeiro, um dos integrantes desse grupo de pesquisa.

