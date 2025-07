Futebol Arábia Saudita considera oferecer R$ 2,2 bilhões ao Real Madrid por Vinicius Junior

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o portal The Sun, atacante brasileiro também recebeu uma oferta salarial de R$ 1,2 bilhão por temporada.(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Real Madrid pode receber em breve uma oferta recorde de 302 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões, na cotação atual) pelo atacante Vinícius Júnior. Segundo o jornal inglês The Sun, os dirigentes da liga saudita estão considerando fazer uma proposta ao time merengue para convencê-los a deixar o brasileiro sair.

Os chefes sauditas estariam encorajados a avançar com a proposta principalmente pelo fato de o jogador ainda não ter renovado seu contrato com o Real Madrid. Embora o vínculo atual de Vinícius Júnior com o clube espanhol vá até meados de 2027, ele estaria em negociações com o clube para estender o acordo, o que ainda não foi concretizado oficialmente.

Ainda conforme o portal britânico, o atacante de 25 anos já teria recebido uma oferta por escrito de um contrato de cinco temporadas — sem que o clube interessado fosse revelado — com um valor total de 866 milhões de libras (cerca de R$ 6,4 bilhões). Se aceitar os termos, o brasileiro passaria a receber 173 milhões de libras (aproximadamente R$ 1,2 bilhão) por temporada.

A proposta financeira, segundo o The Sun, é vista como uma das mais ambiciosas já apresentadas a um jogador de futebol profissional, e representaria um marco não apenas no futebol, mas em toda a história do esporte mundial. Caso a negociação avance, Vinícius Júnior se tornaria o jogador mais caro da História, superando os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona por Neymar, em 2018.

Além disso, o ex-jogador do Flamengo se tornaria também o atleta mais bem remunerado de todos os tempos, considerando todas as modalidades esportivas. A oferta evidencia o esforço contínuo da liga saudita em atrair grandes estrelas do futebol mundial para fortalecer sua imagem global e elevar o nível técnico da competição.

Os dirigentes sauditas estariam focados em contratar Vinícius Júnior até, no máximo, a temporada 2027/28, com o objetivo de contar com o atacante no auge de sua carreira, e não apenas em sua reta final. Essa estratégia demonstra uma mudança de abordagem da liga, que já trouxe diversos atletas renomados nos últimos anos, mas que, em muitos casos, estavam em fases mais avançadas de suas trajetórias.

Na última temporada, Vinícius Júnior teve um desempenho expressivo com a camisa do Real Madrid. Foram 22 gols marcados e 19 assistências distribuídas em 58 jogos, reforçando sua importância no elenco e seu destaque como um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/arabia-saudita-considera-oferecer-r-22-bilhoes-ao-real-madrid-por-vinicius-junior/

Arábia Saudita considera oferecer R$ 2,2 bilhões ao Real Madrid por Vinicius Junior

2025-07-19