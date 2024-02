Mundo Arábia Saudita irá lançar primeiro trem de luxo do Oriente Médio

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Estatal saudita e grupo italiano fecham contrato de US$ 53 milhões para projeto inédito no reino Foto: Reprodução Estatal saudita e grupo italiano fecham contrato de US$ 53 milhões para projeto inédito no reino. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A empresa ferroviária estatal da Arábia Saudita (SAR, na sigla em inglês) fechou um acordo de 200 milhões de riais sauditas (US$ 53,33 milhões) com a italiana Arsenale Group para lançar o primeiro trem de luxo do Oriente Médio.

A Arábia Saudita abriu oficialmente as suas portas aos turistas internacionais em “momento histórico” em 2019, e o reino do Médio Oriente tem feito todos os esforços para atrair visitantes desde então.

O país fez vários investimentos turísticos de alto nível nos últimos anos — entre eles, uma cidade modelo de US$ 500 bilhões no deserto do noroeste da Arábia Saudita. Agora, o reino está aderindo ao movimento slow travel em grande estilo, entrando no mercado de trens de luxo.

“Cruzeiro de trem de luxo”

De acordo com a mídia estatal da Arábia Saudita, o novo trem deve começar a operar no final de 2025. O Dream of the Desert oferecerá viagens de “cruzeiro de trem de luxo” da capital, Riad, para Qurayyat, que fica perto da fronteira norte com a Jordânia, de acordo com um comunicado à imprensa emitido pela SAR.

A rota de 1.300 quilômetros se estenderá pelas paisagens desérticas da Arábia Saudita, juntamente com a cidade de Hail. Com um design inspirado no “estilo e tradição sauditas”, os trens “totalmente personalizados”, compostos por 40 cabines de luxo, já estão em produção, com reservas programadas para serem abertas no final do ano.

Viagens de uma ou duas noites estarão disponíveis para reserva, com capacidade máxima de 82 passageiros, de acordo com Paolo Barletta, CEO da Arsenale. “As fases iniciais de produção dos vagões do Dream of the Desert na Itália começaram recentemente, e mal podemos esperar pela estreia do nosso primeiro trem no reino nos próximos anos”, disse Barletta em um comunicado oficial.

Escolha mais ecológica

A decisão da Arábia Saudita de entrar no mercado de trens de luxo ocorre no momento em que a demanda por trens de alta velocidade e “cruzeiros ferroviários” de luxo continua a aumentar em todo o mundo.

Muitos países têm investido milhões, ou bilhões em alguns casos, em novas infraestruturas à medida que os clientes buscam alternativas mais sustentáveis para viagens de curta distância ou escapar de rodovias congestionadas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu US$ 30 bilhões para projetos e melhorias ferroviárias em todo o país, enquanto, de acordo com a Reuters, a França planeja fortalecer sua rede ferroviária investindo cerca de 100 bilhões de euros (US$ 106 bilhões) em viagens de trem até 2040.

O serviço saudita está programado para ser lançado cerca de um ano depois do “Orient Express – La Dolce Vita”, uma colaboração entre o Arsenale Group e o Accor Group.

As projeções do trem de 11 vagões, que se inspira no período “La Dolce Vita” da década de 1960, foram reveladas em 2021, revelando um interior com 12 “cabines de luxo”, 18 suítes, uma “Suíte de Honra” e um vagão-restaurante.

“As viagens de trem representam a opção mais ecológica de transporte, aprimorando as viagens a grandes cidades, bem como a locais de pequeno e médio porte com locais culturais e paisagens atraentes”, disse Luigi Corradi, CEO e gerente geral da Trenitalia, parte da empresa ferroviária estatal italiana Ferrovie dello Stato, em um comunicado na época.

A notícia da chegada do Dream of the Desert ocorre quase seis anos após o lançamento da Ferrovia de Alta Velocidade Haramain da Arábia Saudita, que conecta as cidades sagradas de Meca e Medina ao Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz em Jeddah, em 2018.

