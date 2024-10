Notícias Aracaju terá 2º turno entre Emília Corrêa e Luiz Roberto

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputarão o 2º turno das eleições em Aracaju. (Foto: Reprodução)

Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputarão o 2º turno das eleições municipais de 2024 para decidir quem será o próximo prefeito de Aracaju (SE). Com 100%das urnas apuradas, Emília obteve 41,6% dos votos e Luiz Roberto, 23,8%. Na terceira posição, Yandra (União Brasil) alcançou 14,4% dos votos válidos, enquanto Candisse Carvalho (PT) e Delegada Danielle (MDB) registraram 9,2% e 5,5% dos votos, respectivamente.

O resultado consolidou o cenário de favoritismo de Emília, que conta com o apoio de Jair Bolsonaro (PL) na disputa. Luiz Roberto (PDT), que busca o apoio do eleitorado progressista, mas fez acenos à direita com a indicação de Fabiano Oliveira (PP) como candidato a vice-prefeito. Oliveira apoiou o ex-presidente nas eleições de 2022. Além disso, Luiz Roberto é apoiado pelo atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) e pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

Aracaju tem mais de 602 mil habitantes e cerca de 424 mil deles são eleitores. O atual prefeito da capital de Sergipe, Edvaldo Nogueira (PDT), está no comando da cidade desde 2016, foi reeleito em 2020 e não pode se candidatar novamente. O pedetista apoiava a eleição de seu correligionário, o único homem numa disputa marcada pelo recorde de mulheres.

A eleição na capital sergipana teve 328.514 votos totais, o que inclui 8.840 votos brancos, 2,69% dos votos totais, e 16.071 votos nulos, 4,89%. A abstenção foi de 88.091 eleitores, 21,14% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Emília Corrêa

Emília é natural de Lagarto, interior de Sergipe, e é Defensora Pública aposentada, advogada, comunicadora de rádio e TV, vereadora reeleita por Aracaju e presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Ela Foi Corregedora Geral e Secretária Geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Presidente do Tribunal de Ética e Conselheira da OAB/SE, segunda advogada mais votada na lista sêxtupla da OAB/SE, como também a segunda advogada mais votada para compor a lista tríplice do Tribunal de Justiça de Sergipe para concorrer à vaga de desembargadora. Também foi professora de Direito Constitucional na UNIT.

Luiz Roberto

Luiz Roberto é advogado, foi servidor público no Ministério da Fazenda e aposentado pela Petrobras. Na administração municipal de Aracaju, foi presidente da Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). O último cargo foi o de secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

