Política Prefeito Tião Bocalom é reeleito no primeiro turno em Rio Branco, no Acre

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tião Bocalom, candidato do PL, nasceu em Bela Vista do paraíso (PR) já foi prefeito de Acrelândia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tião Bocalom (PL) foi reeleito, nesse domingo (6), prefeito de Rio Branco para os próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, Bocalom teve 108.605 votos, o que corresponde a 54,82% dos votos válidos para a disputa, contra 68.884 votos de Marcus Alexandre (MDB) – 34,77%. Bocalom tem como vice Alysson Bestene (PP).

Além de Bocalom e Marcus Alexandre, também disputaram o cargo Jarude (Novo) e Dr. Jenilson (PSB), que tiveram 7,16% (14.186 votos) e 3,24% dos votos (6.420 votos), respectivamente.

A capital acreana tem 387.852 habitantes e 271.518 eleitores. A eleição em Rio Branco teve 1,35% votos brancos e 2,33% votos nulos. As urnas foram totalmente apuradas às 17h13.

Perfil

Tião Bocalom, candidato do PL, nasceu em Bela Vista do paraíso (PR) já foi prefeito de Acrelândia, cidade do interior do Acre, por dois mandatos e meio (1993 a 1996 e 2001 a 2005). Aos 71 anos, é professor formado em matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman) e em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama (PR).

Além de prefeito, Bocalom já foi vereador na cidade de Nova Olímpia, no Paraná, onde começou sua carreira política. Eleito prefeito de Rio Branco no pleito de 2020, ele agora tenta a reeleição.

Veja abaixo o resultado completo da eleição para prefeito em Rio Branco (100% dos votos apurados):

– Tião Bocalom (PL): 54,82%;

– Marcus Alexandre (MDB): 34,77%;

– Jarude (Novo): 7,16%;

– Dr. Jenilson (PSB): 3,24%;

– Brancos: 1,35%;

– Nulos: 2,33%.

Eleições no Acre

O Acre teve 64 candidatos ao cargo de prefeito e 2.156 ao de vereador. Segundo o levantamento, houve uma redução no número de candidatos em relação ao pleito de 2020.

Câmara tem renovação de 66%

As eleições desse domingo (6) definiram a nova composição da Câmara Municipal de Rio Branco, que conta agora com 21 vereadores. O Progressistas (PP) foi o partido que mais elegeu vereadores, com seis. Em seguida, figuram PL, MDB e União, com 3 vereadores cada. Bruno Moraes (PP) foi o mais votado, com 5.898 votos.

Em comparação com as Eleições de 2020, sete candidatos foram reeleitos e 14 novos foram eleitos, o que representa uma renovação de 66%. Este ano, foram eleitas duas mulheres, mantendo a mesma quantidade do último pleito. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/prefeito-tiao-bocalom-e-reeleito-no-primeiro-turno-em-rio-branco-no-acre/

Prefeito Tião Bocalom é reeleito no primeiro turno em Rio Branco, no Acre

2024-10-06