Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

Esta é a quarta partida que a paranaense de 43 anos apita na competição. Foto: Divulgação/Fifa Esta é a quarta partida que a paranaense de 43 anos apita na competição. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

A árbitra paranaense Edina Alves Batista vai apitar a partida entre Suécia e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo Feminina.

A bola vai rolar a partir das 5h (horário de Brasília) desta terça-feira (15), no Eden Park, na Nova Zelândia.

Edina estará acompanhada das assistentes, também brasileiras, Neuza Back e Leila Cruz. A quarta árbitra será a argentina Melissa Borjas.

Esta é a quarta partida que a paranaense de 43 anos apita na competição, sendo a segunda no mata-mata. Ela comandou a vitória de 3 a 1 do Japão sobre a Noruega pelas oitavas de final.

Ao todo, a Copa do Mundo Feminina conta com 33 juízas de campo e 55 assistentes, todas mulheres. Além disso, são 19 árbitros de vídeo, sendo 13 homens e seis mulheres.

Na outra semifinal, estão Austrália (outro país-sede, junto da Nova Zelândia) e Inglaterra, que se enfrentam em Sidney, às 7h (horário de Brasília) da quarta-feira (16). A grande final será no domingo que vem (20), no mesmo horário e no mesmo estádio, o Olímpico.

Esta é a nona edição da Copa do Mundo Feminina. Os Estados Unidos são os maiores campeões, com quatro títulos: 1991, 1999, 2015 e 2019. A Alemanha vem logo em seguida com dois. Noruega e Japão completam a lista de vencedores.

O melhor resultado do Brasil foi em 2007, quando foi vice-campeão, perdendo a final para a Alemanha.

