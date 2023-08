Porto Alegre Porto Alegre registra 4.345 casos de dengue confirmados neste ano

13 de agosto de 2023

Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue em 2023 até o momento, mesmo número registrado em todo o ano passado.

Dados da secretaria municipal de Saúde indicam 4.345 casos confirmados de dengue em Porto Alegre até a última sexta-feira (11).

Do total, 4.074 foram contraídos na cidade, a maioria na Zona Leste. As notificações de suspeitas de pessoas residentes na capital gaúcha somam 6.920. Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue em 2023 até o momento, mesmo número registrado em todo o ano passado.

A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações está em 62,8%.

O mesmo balanço indica 1.489 suspeitas descartadas, 1.050 casos com classificação final inconclusiva e 35 suspeitas seguem em investigação.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da Diretoria de Vigilância em Saúde. É considerada na análise a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. As informações constam no banco do Sinan – Sistema de informação de Agravos de Notificação.

Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o Boletim indica manutenção de baixa ou moderada infestação na maior parte dos 46 bairros monitorados com armadilhas. Dois bairros com maior número de casos apresentam infestação alta: Cel. Aparício Borges e Vila João Pessoa.

Desde o início do ano, de acordo com dados do Boletim, foram notificadas 7.476 suspeitas de dengue à vigilância epidemiológica, sendo 6.920 de pessoas residentes de Porto Alegre.

