Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

O craque de 31 anos receberia, conforme a imprensa francesa, um total de 160 milhões de euros. Foto: EBC O craque de 31 anos receberia, conforme a imprensa francesa, um total de 160 milhões de euros. (Foto: EBC) Foto: EBC

O atacante Neymar, do Paris Saint Germain, da França, chegou a um acordo de duas temporadas com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi publicada pelo jornal “L’Équipe” da França. O craque de 31 anos receberia, conforme a imprensa francesa, um total de 160 milhões de euros (R$ 860 milhões) por fechar com os sauditas.

O valor é praticamente o dobro do que o craque recebe na França. Faltaria apenas o acerto entre o Paris Saint-Germain e o clube árabe sobre os termos da transferência.

No início da semana, o jornal “L’Équipe” noticiou que o Al-Hilal iria tentar a contratação do atacante, com a possibilidade de oferecer salário de 80 milhões de euros por ano (aproximadamente 430 milhões de reais por ano), praticamente o dobro do que o craque recebe na França.

No entanto, o Al-Hilal resolveu subir a parada e quer bater a casa dos 100 milhões de euros (cerca de 535,8 milhões de reais) por temporada para Neymar. A derrota para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, na decisão da Liga dos Campeões Árabes, fez com que o clube de Jorge Jesus elevasse a proposta.

Atrás de uma referência dentro e fora de campo, o Al Hilal tem urgência no mercado da bola e pretende transformar Neymar no segundo jogador mais bem pago da Arábia Saudita, atrás apenas de Ronaldo. Ultrapassaria por exemplo, Karim Benzema no Al-Ittihad.

O brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2027. Entretanto, o jogador com passagens por Santos e Barcelona não é querido por grande parte dos torcedores do clube francês, que chegaram a protestar na frente de sua casa, pedindo sua saída, no decorrer da última temporada.

