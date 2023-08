Grêmio Grêmio anuncia empréstimo de Brenno para clube italiano

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

O atleta será reforço do Bari, da Itália, por empréstimo de uma temporada. Foto: Divulgação/Grêmio O atleta será reforço do Bari, da Itália, por empréstimo de uma temporada. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio anunciou neste domingo (13) a confirmação do negócio envolvendo o goleiro Brenno. O atleta será reforço do Bari, da Itália, por empréstimo de uma temporada.

Conforme nota publicada pelo clube gaúcho, a negociação prevê, além do pagamento de um valor pelo empréstimo, a opção de compra dos direitos econômicos do jogador em dois momentos: no meio e ao fim da temporada europeia, ou seja, em dezembro deste ano, ou junho do ano que vem.

Para concretizar a cessão ao Bari, Brenno ampliou seu vínculo com o Grêmio por mais seis meses, até a metade de 2025.

Prata da casa, o goleiro de 24 anos integrava o elenco principal do Tricolor gaúcho desde 2019. Ele perdeu espaço nesta temporada para Gabriel Grando e Adriel, este último, negociado com o Bahia.

