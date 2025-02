Grêmio Árbitro do VAR de Grêmio e Juventude diz ter se sentido coagido por dirigentes

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Maior polêmica da partida foi um suposto pênalti não marcado para o Tricolor. Foto: Reprodução/X Maior polêmica da partida foi um suposto pênalti não marcado para o Tricolor. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (24), a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou a súmula de Grêmio e Juventude, jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. No documento, o árbitro Douglas Schwengber da Silva, que estava responsável pelo VAR, relatou que se sentiu “coagido” por dirigentes.

A equipe de arbitragem da partida, que foi muito criticada, só deixou o local após as 2h da madrugada de domingo. O árbitro de vídeo afirmou que o vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, o procurou para questionar as decisões da arbitragem.

“Quando saímos a 01:53 o vice presidente do Grêmio FBPA, Alexandre Rossato, veio atrás da equipe de VAR se direcionando a minha pessoa insistentemente me questionando sobre a decisão da arbitragem na partida” dizia um trecho do texto.

O Tricolor reclamou muito da arbitragem de Jonathan Pinheiro no campo. Entre os lances criticados, os principais foram um possível pênalti sofrido por Monsalve e o critério usado para anular o gol e Edenílson no VAR, que poderia facilitar a vida do Grêmio para alcançar a final da competição.

Após o jogo, o vice de futebol Alexandre Rossato fez um pronunciamento no qual chamou a arbitragem de de “vergonhosa”, “desastrosa” e “inadmissível”. Na tarde de domingo (23), o clube divulgou uma nota sobre as atitudes que irá tomar a partir desta segunda-feira (24).

Confira o relato da súmula

“Eu, Douglas Schwengber da Silva, VAR do jogo, venho relatar nesta súmula que me senti coagido dentro da sala Vor (sala onde trabalha a equipe de VAR) após o final do jogo de onde saímos somente as 01:53 de domingo dia 23/02/2025. Havia um número muito grande de pessoas esperando a nossa saída da sala. Nesta, estavam as 4 pessoas designadas para trabalhar com a tecnologia VAR mais os operadores da empresa de tecnologia.

Um Segurança que estava na porta nos relatou que tinha um volume grande de pessoas esperando nós sairmos. Pedi a gentileza para um operador da empresa de tecnologia ir do lado de fora da porta averiguar como estava a situação e este mesmo nos relatou com a expressão apavorada que tinha muita gente só esperando nós sairmos.

Quando saímos a 01:53 o vice presidente do Grêmio FBPA, Alexandre Rossato, veio atrás da equipe de VAR se direcionando a minha pessoa insistentemente me questionando sobre a decisão da arbitragem na partida. Por fim escutei falarem sobre a figura do meu pai pelas minhas costas. Segui em direção ao carro o mais rápido possível para sair do estádio junto aos meus colegas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/arbitro-do-var-de-gremio-e-juventude-diz-ter-se-sentido-coagido-por-dirigentes/

Árbitro do VAR de Grêmio e Juventude diz ter se sentido coagido por dirigentes

2025-02-24