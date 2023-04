Economia “Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária”, diz ex-presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Affonso Celso Pastore foi presidente do BC durante o governo do general Figueiredo. (Foto: Repodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore avalia que o governo vai precisar aumentar a carga tributária para que o arcabouço fiscal apresentado pela equipe economia dê conta de reduzir a relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB) do País. ”Se o governo aprovar esse arcabouço, ele obtém uma licença para aumentar gastos. Se ele não aumentar a carga tributária, o superávit primário não vai ser gerado”, disse Pastore.

Ao anunciar a regra fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que iria propor novas medidas para acabar com “jabutis tributários” e ampliar a arrecadação em R$ 150 bilhões – o novo arcabouço depende do aumento das receitas do governo para ter sucesso.

“Nós vamos ter de aumentar a carga tributária e a pergunta que fica para, talvez, o ministro responder é quem ele vai escolher para subir a carga. Essa equação só fecha com aumento brutal de carga tributária”, disse Pastore.

Na avaliação do economista, a única forma, com esse arcabouço, de alcançar resultados primários que reduzam essa relação é ter um enorme aumento de carga tributária. “Estou pegando uma simulação feita pelo Marcos Lisboa e pelo Marcos Mendes (publicada no Brazil Journal) que aponta um aumento da ordem de 5,2 pontos de porcentagem do PIB. Isso não é factível. Esse arcabouço tem uma aritmética impecável, na qual o ministro Haddad conseguiu provar que, se a despesa crescer menos do que a receita, ele gera superávits primários, mas tem uma economia falha, que não garante o resultado”.

Pastore ressalta que a existência de um arcabouço não garante uma redução da taxa de juros. O Banco Central precisa esperar que a inflação caia para conseguir reduzir os juros. “Não espero por parte do BC nenhum sinal nessa direção. Eu só não entendo como é que o mercado financeiro teve uma reação positiva em relação a esse arcabouço. Isso eu não entendo. É uma coisa que nós vamos ver nas próximas semanas”.

O ex-presidente do BC aponta para dois cenários no caso de não ocorrer um superávit primário: ou sobe a inflação que aumenta a receita e faz cair a despesa em termos reais ou vira uma desaceleração adicional do crescimento econômico, porque o Banco Central, mantendo a sua independência, continua com uma política restritiva.

“Qualquer cenário é possível. Se o governo conseguir aparelhar o Banco Central e gerar uma maioria de diretoria para executar a política monetária que eles querem que o BC execute, a inflação vai fácil para cima”, diz Pastore.

Corrida bancária

O economista, que presidiu o Banco Central durante o governo Figueiredo, discorda que haja uma crise de crédito ou bancária no País ou no mundo.

“Os Estados Unidos viveram uma corrida bancária. Corrida bancária se resolve garantindo depósitos, e inflação se combate com taxa de juros. Isso está sendo feito nos EUA e na Europa. E, no caso brasileiro, não teve nem corrida bancária. Houve um lamentável episódio de uma fraude gigantesca feita pela Americanas. Isso, no fundo, provocou um aumento de spread bancários na dúvida se esse cenário existe em outras empresas, que eu acho que não existe. Não vejo um aperto de crédito maior do que aquele que decorre de uma política monetária restritiva como essa que nós estamos assistindo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/arcabouco-levara-a-uma-alta-brutal-da-carga-tributaria-diz-ex-presidente-do-banco-central/

“Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária”, diz ex-presidente do Banco Central

2023-04-02