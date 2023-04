Mundo Quem é Stormy Daniels, a atriz pornô que virou o pesadelo judicial de Donald Trump

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Stormy recebeu US$ 130 mil pouco antes da eleição presidencial de 2016 para não falar sobre seu caso com Trump. (Foto: Reprodução)

A atriz pornô Stormy Daniels trava uma batalha judicial e midiática contra Donald Trump, que rendeu ao ex-presidente uma denúncia inédita na História dos Estados Unidos.

Ambiciosa e de personalidade forte, a mulher de 44 anos também pagou pelo preço da fama, com inúmeros comentários depreciativos em suas redes sociais – incluindo o que Trump, então chefe de Estado, lhe dedicou em 2018: “Cara de cavalo”.

Stephanie Clifford, seu nome verdadeiro, nasceu em 1979 em Baton Rouge, no sul do estado de Louisiana. Criada pela mãe após o divórcio dos pais, ela conta em um livro que sua família a negligenciou e que aos nove anos foi abusada sexualmente por um homem mais velho.

Boa aluna, apesar de tudo, e apaixonada por cavalos, dedicou-se ao strip-tease desde muito nova e depois começou a trabalhar no cinema pornô. A atriz, diretora e roteirista é uma figura bem conhecida no mundo pornográfico, que já lhe rendeu diversos prêmios.

Mas foi o seu relacionamento com Trump há 17 anos que a tornou conhecida nos Estados Unidos.

Resort de luxo

No verão de 2006, os caminhos da atriz e do magnata imobiliário se cruzaram no cenário paradisíaco de um resort de luxo no estado de Nevada durante um torneio de golfe.

Daniels tinha acabado de aparecer no filme “O Virgem de 40 Anos” e Trump tinha acabado de ter um filho com sua esposa Melania.

Segundo o relato da atriz, Trump a convidou para jantar em sua suíte, onde a recebeu de pijama no sofá. Ela diz que, depois, tiveram uma relação sexual, mas ele nega.

Suborno para atriz pornô: Trump chama denúncia de ‘perseguição política’

O que está provado é que Daniels recebeu US$ 130 mil pouco antes da eleição presidencial de 2016, presumivelmente para não falar publicamente sobre isso. E é esse pagamento que levou um grande júri do estado de Nova York a denunciá-lo, o que nunca aconteceu antes com um ex-presidente nos Estados Unidos.

Assim que a transação foi revelada em 2018, a atriz começou a percorrer estúdios de televisão e pediu à Justiça que cancelasse o acordo de confidencialidade que havia assinado.

Cultura popular

Cinco anos atrás, no programa “60 Minutes” da CBS, Daniels disse que queria esclarecer as coisas. Antes de tudo, ela enfatizou que não era uma “vítima” e que, embora não se sentisse atraída por Trump naquela noite em Nevada, o relacionamento deles foi consensual.

A atriz também contou de promessas que Trump teria feito sobre uma aparição em “O Aprendiz”, reality show que o bilionário apresentava antes de chegar à Casa Branca em 2017. Ela disse que pensava que Trump fazia aquilo para que ela não perdesse o interesse nele.

Na disputa pública com o então presidente, Daniels não hesitou em responder, com humor feroz, a cada um de seus ataques no Twitter na época. E desde que Trump disse dias atrás que seria “preso”, a atriz redobrou seus ataques afiados. Ela voltou a usar o apelido que deu a Trump: “Tiny” (minúsculo), em alusão ao seu membro viril.

E embora o caso a tenha tornado uma persona non grata entre muitos apoiadores de Trump, a notoriedade não parece desagradá-la.

A estrela pornô, que se declarou republicana em 2010 e cogitou concorrer ao Senado dos Estados Unidos, não teve escrúpulos em se apresentar em uma cena do programa de televisão “Saturday Night Live” ao lado de Alec Baldwin, interpretando Trump.

Daniels tem uma filha e se casou pela quarta vez em 2022 com Barrett Blade, um ator pornô.

Quem é Stormy Daniels, a atriz pornô que virou o pesadelo judicial de Donald Trump

