Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Local tem dezenas de espécies vegetais, que necessitam de podas, limpeza das parasitas e supressão, devido ao risco de queda Foto: Alex Rocha/PMPA Local tem dezenas de espécies vegetais, que necessitam de podas, limpeza das parasitas e supressão, devido ao risco de queda (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Na última quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre, deu início a um trabalho de manejo arbóreo na área verde do Museu Joaquim José Felizardo, localizado na rua João Alfredo, nº 582, no bairro Cidade Baixa.

O local, com mais de 3 mil metros quadrados, tem dezenas de espécies de vegetais que, conforme laudo técnico da Secretaria, necessitam, em caráter urgente, de podas, limpeza de parasitas, e, em alguns casos, supressão, devido ao risco de queda.

O manejo é executado de forma planejada para preservar a vegetação e proteger os frequentadores do museu. O espaço é ocupado por paineiras, palmeiras, amoreiras, ipês e seringueiras, entre outras espécies, e tornou-se um viveiro de passarinhos em busca de abrigo e alimentos.

“Essa área verde é um verdadeiro parque na Cidade Baixa. O que acelerou o processo para que o manejo seja executado foi a queda de uma paineira imensa no temporal de fevereiro que bloqueou a entrada do pátio. Também é cada vez mais frequente a queda espontânea de grandes galhos de árvores. É responsabilidade do poder público garantir a segurança dos frequentadores e a preservação do meio ambiente para o futuro”, afirma a diretora do museu, Elizabeth Corbetta

O trabalho será executado por uma empresa especializada, sob a supervisão de técnicos da SMSUrb e da equipe do museu.

2024-04-25