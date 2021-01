Brasil Arena Castelão, em Fortaleza, pega fogo e local da final da Série D é alterado

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

O incêndio, na área interna do estádio, teria começado em uma cabine de rádio. Foto: Reprodução/Twitter O incêndio, na área interna do estádio, teria começado em uma cabine de rádio. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A Arena Castelão, em Fortaleza, pegou fogo na manhã deste sábado (30). O incêndio, na área interna do estádio, teria começado em uma cabine de rádio. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para controlar as chamas. Com isso, o local da final da Série D foi alterado.

Imagens de redes sociais mostram chamas altas e muita fumaça, de cor preta. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, nem se há feridos. Duas pessoas teriam recebido atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por terem inalado fumaça.

Jogo transferido

Neste sábado à tarde, às 16h, haveria o jogo no estádio, pela Série D do Brasileirão: o Lobo da Vila Manoel Sátiro e o Leão da Alta Araraquarense começariam a decidir a competição. Floresta-CE e Mirassol-SP buscam subir para a Série C.

A diretoria de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou, através de nota oficial no início da tarde deste sábado, que a partida foi transferida da Arena Castelão para o Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza. O horário continua o mesmo: 16h (horário de Brasília).

A CBF deve se pronunciar ao longo do sábado a respeito do jogo das 19h deste domingo (31) pela 33ª rodada do Brasileirão Série A, entre Ceará e Athletico-PR.

Confira a nota:

“A Diretoria de Competições da CBF informa que, em função do incêndio que atingiu a Arena Castelão, a Final da Série D, entre Floresta (CE) e Mirassol (SP), prevista para as 16h deste sábado (30), teve o local modificado e será realizada no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza (CE), no mesmo horário. Para o jogo deste domingo (31) pelo Brasileirão Assaí – Série A, entre Ceará e Athletico, a decisão será informada ao longo do dia.”

