Últimas Morre aos 77 anos Hilton Valentine, guitarrista do The Animals

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Hilton Valentine nasceu em 1943 em Northumberland, na Inglaterra. Foto: Reprodução/YouTube

O guitarrista da banda The Animals, Hilton Valentine, morreu aos 77 anos na sexta-feira (29), informou a editora Abkco Music. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

“Valentine foi um guitarrista pioneiro, que influenciou o som do rock n’ roll durante décadas”, diz a nota da editora. Ele tornou-se membro dos Animals, liderados por Eric Burdon, em 1964, saindo dois anos depois, mas voltando em anos seguintes.

O guitarrista nasceu em 1943 em Northumberland, na Inglaterra. Ele foi o responsável por um dos riffs mais icônicos da história do rock, na música “The House of the Rising Sun”, eleita uma das melhores canções de todos os tempos pela revista “Rolling Stone”. Ele entrou, assim como seus colegas da banda The Animals, para o Rock and Roll Hall of Fame, no ano de 1994.

O último álbum da banda foi “Ark”, em 1983. Entre os sucessos da banda estão ainda “Don’t Let Me Be Misunderstood” e “It’s My Life”.

Valentine também trabalhou em projetos em carreira solo, com álbuns como “All in Your Head” e “Skiffledog on Coburg Street”. O músico deixa a esposa Germaine.

