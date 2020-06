Bem-Estar Argentina desenvolve soro terapêutico para tratar pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Pesquisadores argentinos desenvolveram um soro terapêutico que, em testes em laboratório, demonstrou capacidade para neutralizar o vírus SARS-Cov-2, causador da Covid-19, anunciou o governo nesta quarta-feira (17).

O soro é similar aos usados para tratar o envenenamento por picadas de cobras e escorpiões, intoxicações por toxina tetânica, exposição ao vírus da raiva e infecções como a gripe aviária, explica a nota oficial.

Em seu desenvolvimento usou-se como antígeno uma proteína recombinante do vírus para obter anticorpos policlonais. O soro produzido contém grande quantidade destes anticorpos com capacidade neutralizante, que poderia evitar a entrada do vírus nas células, que é onde se multiplica.

Trata-se do primeiro potencial medicamento para tratar pacientes com Covid-19 desenvolvido na Argentina, fruto de um trabalho conjunto dos setores público e privado.

Cooperam no projeto o laboratório Inmunova, juntamente com o BIOL (Instituto Biológico Argentino), a Administração Nacional de Laboratórios e os Institutos de Saúde Dr. Malbrán, com a colaboração da FIL (Fundação Instituto Leloir), Mabxience e o Conicet (Conselho Nacional de Ciência e Técnica), bem como a Universidade Nacional de San Martín.

Atualmente, está sendo avaliado outro método de imunização passiva, que é a aplicação de plasma de convalescentes com anticorpos gerados por estes pacientes recuperados, à espera do desenvolvimento a longo prazo de uma vacina.

