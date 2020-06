Mundo Os Estados Unidos registraram uma semana com menos de mil mortes por dia de coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

O país mais afetado pela pandemia somou 840 óbitos em 24 horas Foto: Reprodução O país mais afetado pela pandemia somou 840 óbitos em 24 horas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram menos de mil mortes diárias na última semana pelo novo coronavírus, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que são usados como referência.

O país mais afetado pela pandemia somou 840 óbitos em 24 horas, de acordo com a contagem divulgada às 20H30 locais desta quarta (21H30 de Brasília), o que elevou o total a 117.000 mortes. A cifra de casos diagnosticados passou de 2,1 milhões.

Apesar da sequência de informes animadores nos últimos sete dias, a primeira onda de contaminações ainda perdura, com cerca de 20.000 novos casos diários. A epidemia no país passou de Nova York e o nordeste do país para o sul e o oeste.

Mais de uma dezena de estados registraram nestes dias o maior número de casos novos de Covid-19 desde o começo da pandemia. É o caso de Oklahoma, onde Donald Trump planeja realizar um grande comício eleitoral com dezenas de milhares de pessoas neste fim de semana.

