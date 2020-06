Mundo Nova Zelândia tem novo caso importado de coronavírus e premiê cita falha em controle

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A premiê admitiu, na quarta-feira, que duas mulheres com novo coronavírus, vindas do Reino Unido, circularam fora do hotel de quarentena antes de serem testadas Foto: Reprodução A premiê admitiu, na quarta-feira, que duas mulheres com novo coronavírus, vindas do Reino Unido, circularam fora do hotel de quarentena antes de serem testadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Nova Zelândia registrou um novo caso de Covid-19 nesta quinta-feira (18): um homem de 60 anos, vindo do Paquistão, que está isolado em quarentena em um hotel de Auckland. Antes de chegar ao país, ele passou pelos aeroportos de Doha, no Catar, e de Melbourne, na Austrália.

O país recentemente havia zerado os casos ativos em seu território e retirou restrições de circulação. Na quarta-feira (17), porém, dois novos casos de coronavírus foram registrados após três semanas e, mesmo sendo importados, expuseram problemas no controle de fronteiras do país – o que gerou indignação da premiê Jacinda Ardern.

A premiê admitiu, na quarta-feira, que duas mulheres com novo coronavírus, vindas do Reino Unido, circularam fora do hotel de quarentena antes de serem testadas. Posteriormente, elas foram localizadas, diagnosticadas com a doença, e novamente isoladas.

“Este caso representa uma falha inaceitável do sistema. Nunca deveria ter acontecido e não pode ser repetido”, disse Ardern em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

“Desde o início, adotamos uma abordagem extraordinariamente cautelosa na fronteira. É por isso que exigimos que todos os neozelandeses que retornam entrem em instalações que administramos. Esse protocolo permanece. É também por isso que exigimos não um, mas dois testes a ser realizado por aqueles que estão nas instalações. Um no dia 3 e um no dia 12. Isso deveria ter acontecido, não aconteceu e não há desculpas.”

Ardern nomeou um oficial militar para supervisionar as operações de quarentena e fronteira do país. O chefe assistente de defesa do Comodoro Aéreo Darryn Webb “supervisionará todas as instalações de quarentena e de isolamento gerenciado, incluindo os processos em torno da saída daqueles que estiveram nessas instalações”, disse Ardern.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo