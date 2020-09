Mundo Argentina estende até 11 de outubro restrições por coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

O governo argentino decidiu estender até 11 de outubro as medidas de isolamento social para enfrentar a pandemia de Covid-19, embora com uma abertura progressiva na área metropolitana de Buenos Aires onde o número de casos se estabilizou. A Argentina começou o confinamento em 20 de março e cada província vem abrandando ou aumentando as restrições, dependendo da velocidade das infecções.

Em Buenos Aires, que registra em média 1.100 casos por dia, a atividade gastronômica em pátios e varandas, as obras em fase de conclusão e os atendimentos médicos não urgentes em hospitais serão liberados a partir de segunda-feira (21).

As aulas e os shows continuarão suspensos. As fronteiras serão mantidas fechadas, exceto para repatriações. Durante os primeiros meses, os casos de coronavírus se concentraram em Buenos Aires, mas por várias semanas a doença se espalhou para as províncias.

Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Santa Fe são os que mais aumentam nos últimos 15 dias. A Argentina acumula mais de 600.000 infecções e ultrapassa 12.000 mortes por Covid-19.

