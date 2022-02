Mundo Argentina flexibiliza entrada de brasileiros e aposta em novos voos

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Já há 130 frequências por semana entre os dois países, em 9 companhias. (Foto: Reprodução)

Desde a reabertura de fronteiras em outubro, 200 mil brasileiros já viajaram para a Argentina, de acordo com dados do Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), responsável pela promoção do país no exterior. Diante da recuperação gradual do turismo, a Argentina investe na promoção no Brasil, aposta nos novos voos de cidades brasileiras para Buenos Aires e flexibiliza os requisitos para a entrada de turistas estrangeiros.

As regras começaram rígidas, com a exigência também de um exame PCR antes do embarque e outro após alguns dias de permanência. Agora o país pede apenas o comprovante de vacinação completa, uma declaração de saúde online e um seguro-viagem com cobertura contra covid. Desde o retorno das viagens entre os dois países, também houve um aumento gradual dos voos, com novas frequências de São Paulo para Mendoza e de outras cidades brasileiras para Buenos Aires.

“Atualmente nove companhias aéreas conectam os dois países com 130 frequências semanais, que possibilitam um fluxo mais constante de turistas. São Paulo é a cidade com mais conectividade direta com Buenos Aires, mas neste momento temos ligações também com Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis”, afirmou Ricardo Sosa, secretário executivo do Inprotur.

“Em outubro, a Latam, por exemplo, tinha duas frequências semanais e previa subir para dez em dezembro. Mas, em novembro, ela não só aumentou os voos como incluiu o de São Paulo para Mendoza”, completou.

Sosa admite que “podem existir imprevistos, já que estamos na maior pandemia que o mundo já viu”, porém constata que o avanço na vacinação permitiu o retorno do fluxo de viajantes entre Brasil e Argentina. No país vizinho como um todo, 77% da população já está imunizada com duas doses; em Buenos Aires, esse total é de 88%.

“Isso que dá garantia ao turista que pode vir e diminuir o risco de contaminação. Desde a reabertura das fronteiras em outubro até hoje, não temos conhecimento de turistas contaminados.”

O retorno de turistas do Brasil vem aumentando a cada mês desde outubro, quando 15 mil viajantes daqui estiveram no país vizinho. Em novembro, o total subiu para 62 mil, e em dezembro, para 71 mil. Até o dia 21 de janeiro, o Inprotur computa 53 mil viajantes brasileiros na Argentina.

“Esses 200 mil brasileiros representam 18% dos números de pré-pandemia, mas preferimos olhar para a recuperação”, afirmou Sosa. Em 2019, 1,5 milhão de viajantes do Brasil estiveram na Argentina.

