Esporte Argentina iguala invencibilidade do Brasil e está a um jogo de recorde mundial

20 de novembro de 2022

Albiceleste chegou a 36 jogos de invencibilidade após jogo contra Emirados Árabes. (Foto: Reprodução)

Com a vitória sobre o Emirados Árabes por 5 a 0, a Argentina chegou a 36 jogos de invencibilidade antes da Copa do Mundo. Com isso, a Albiceleste igualou a marca da Seleção Brasileira, que não perdeu uma partida entre 1993 e 1996.

No entanto, a equipe dirigida por Lionel Scaloni ainda não alcançou o recorde da Itália. A Azzurra, que não disputará o Mundial do Qatar, ficou 37 jogos invicta entre 2018 e 2021. A tetracampeã mundial sofreu uma derrota na semifinal da Liga das Nações para a Espanha em outubro de 2021.

Em caso de vitória ou empate na estreia da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, a Argentina ultrapassa o recorde da Seleção Brasileira e igualará a marca da Itália. E a equipe liderada por Lionel Messi pode se tornar a seleção com mais jogos invicta na história caso não seja derrotada nos dois próximos confrontos.

A última vez que a Albiceleste perdeu uma partida foi na semifinal da Copa América de 2019 contra o Brasil. Desde então, são 25 vitórias e 11 empates em mais de três anos. Contra a equipe comandada por Tite são dois triunfos nesse período.

Confira a sequência invicta da Argentina:

– Argentina 2 x 1 Chile – 06/07/2019.

– Chile 0 x 0 Argentina – 05/09/2019.

– Argentina x México – 10/09/2019.

– Alemanha 2 x 2 Argentina – 09/10/2019.

– Equador 1 x 6 Argentina – 13/10/2019.

– Brasil 0 x 1 Argentina – 15/11/2019.

– Argentina 2 x 2 Uruguai – 18/11/2019.

– Argentina 1 x 0 Equador – 08/10/2020.

– Bolívia 1 x 2 Argentina – 13/10/2020.

– Argentina 1 x 1 Paraguai – 12/11/2020.

– Peru 0 x 2 Argentina – 17/11/2020.

– Argentina 1 x 1 Chile – 03/06/2021.

– Colômbia 2 x 2 Argentina – 08/06/2021.

– Argentina 1 x 1 Chile – 14/06/2021.

– Argentina 1 x 0 Uruguai – 18/06/2021.

– Argentina 1 x 0 Paraguai – 21/06/2021.

– Bolívia 1 x 4 Argentina – 28/06/2021.

– Argentina 3 x 0 Equador – 03/07/2021.

– Argentina 1 x 1 Colômbia – 06/07/2021.

– Argentina 1 x 0 Brasil – 10/07/2021.

– Venezuela 1 x 3 Argentina – 02/09/2021.

– Argentina 3 x 0 Bolívia – 09/09/2021.

– Paraguai 0 x 0 Argentina – 07/10/2021.

– Argentina 3 x 0 Uruguai – 10/10/2021.

– Argentina 1 x 0 Peru – 14/10/2021.

– Uruguai 0 x 1 Argentina – 12/11/2021.

– Argentina 0 x 0 Brasil – 16/11/2021.

– Chile 1 x 2 Argentina – 27/01/2022.

– Argentina 1 x 0 Colômbia – 01/02/2022.

– Argentina 3 x 0 Venezuela – 25/03/2021.

– Equador 1 x 1 Argentina – 29/03/2022.

– Itália 0 x 3 Argentina – 01/06;2022.

– Argentina 5 x 0 Estônia – 05/06/2022.

– Argentina 3 x 0 Honduras – 23/09/2022.

– Argentina 3 x 0 Jamaica – 27/09/2022.

– Emirados Árabes 0 x 5 Argentina – 16/11/2022.

Messi treina com elenco

Depois de dois dias de trabalhos específicos e separados do elenco, Lionel Messi, enfim, treinou com os companheiros da Argentina para a Copa do Mundo. Neste domingo (20), em Doha, Messi foi a campo com os outros jogadores e participou normalmente da atividade, que foi fechada à imprensa. A informação inicial da presença de Messi é da TyC Sports.

No sábado (19), Messi havia feito uma atividade com os fisioterapeutas ao lado de Lisandro Martínez e Palacios. De acordo com pessoas próximas ao craque, ele não preocupa para a estreia de terça-feira, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail.

O atacante atuou durante todos os 90 minutos da goleada por 5 a 0 em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, na quarta-feira.

