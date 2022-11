Futebol Argentina supera o susto da estreia, vence a Polônia e ambas se classificam às oitavas da Copa 2022

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Argentinos comemoram a vitória e a classificação Foto: Fifa/Divulgação Argentinos comemoram a vitória e a classificação. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

O susto foi grande na estreia, mas a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 pela terceira rodada do Grupo C na tarde desta quarta-feira e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo como a primeira colocada da chave. A própria Polônia passou em segundo, por ter saldo de gols maior que o do México, eliminado. A Arábia Saudita, surpresa da primeira rodada, ficou na última posição e também volta pra casa.

O jogo

Os poloneses começaram a partida trocando passes, tentando lançamento, mas a Argentina manteve a bola após o erro adversário. Aos 2, a bola sobrou para Messi que abriu para Acuña fazer o cruzamento na segunda trave. Otamendi estava lá para fazer o desvio, mas mandou para fora.

Aos 4, Lewandowski recebeu na entrada da área, fez o giro e cruzou rasteiro para Bielik. O volante arriscou o chute e a bola ficou na marcação. Aos 6, novamente Messi recebeu no meio-campo, abriu espaço na entrada da área e arriscou o chute rasteiro. Szczesny, goleiro da Polônia fez a defesa.

Aos 8, Di María recebeu de Messi, fez o giro e arriscou o chute. A bola acabou batendo no próprio Messi e ficando com a Polônia. Aos 9, Messi recebeu de Di María, invadiu a área e arriscou o chute cruzado. Szczesny novamente fez a defesa.

Aos 12, Polônia tenta respirar da pressão argentina mantendo a bola no ataque, mas Acuña consegue fazer o corte e afastar a bola. Aos 21, Zielinski cobrou escanteio na primeira trave e a defesa da Argentina fez o corte parcial. Aos 27, Di María recebeu com liberdade e cruzou para chegada de Julián Álvarez, que conseguiu a finalização e a bola bateu na defesa da Polônia.

Na sequência, Acuña arriscou em belo chute cruzado e bola passou raspando na trave de Szczesny. Aos 32, quase gol olímpico. Di María cobrou escanteio fechado, na segunda trave, e quase marca um golaço para a Argentina. Szczesny, contudo, estava atento e mandou para fora.

Aos 37, o árbitro marcou o pênalti em Messi após checagem no vídeo. Messi foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo e o goleiro Zielinski fez uma defesa espetacular. Aos 41, Messi recebeu no meio campo, tentou passar por dois marcadores, mas acabou desarmando. Aos 46, Lewandowski recebeu no ataque, protegeu mesmo marcado por três argentinos, e ganhou lateral. Aos 48, a partida foi encerrada.

Segundo tempo

O que parecia questão de tempo virou realidade no primeiro minuto do segundo tempo. Di Maria rolou para Molina que foi ao fundo e cruzou rasteiro para Mac Allister concluir para o fundo do gol, vazando a defesa polonesa pela primeira vez na Copa e abrindo o Placar. Argentina: 1 a 0.

Aos 4, primeira chance da Polônia. Glik desviou de cabeça na cobrança de falta e quase empatou. Aos 7 foi a vez de Skoras subir pela direita, vir para o meio e tentar o gol, mas a bola explodiu na marcação dos hermanos.

O jogo fica cadenciado, com a Argentina mantendo a posse de bola e a Polônia sem conseguir avançar.

Aos 22, Julián Álvarez recebeu de Enzo Fernández dentro da área após troca de passes da Argentina, dominou e bateu de esquerda, mandando a bola no ângulo de Szczesny. 2 a 0!

Aos 27 o próprio Julián Álvarez quase amplia. Subindo em velocidade, ele ganhou da marcação e soltou a bomba. A bola bateu na rede pelo lado de fora. A resposta polonesa vem aos 31, quando Zielinski ganhou a bola no erro argentino, dispara para o ataque e passou para Lewandowski, que não conseguiu dominar.

Messi tenta tabela com Lautaro aos 37, mas a bola sai em escanteio. Aos 40, mais uma vez quase o terceiro: Lautaro Martínez recebeu em velocidade de De Paul, invade a área e bate cruzado, para fora, perdendo a chance.

O jogo foi se aproximando do fim. Agora a Argentina troca passes no campo de ataque e a Polônia só se defende.

Só dá Argentina. Aos 47 Messi tabela com Almada, que abre para Tagliafico na esquerda. O lateral toca por cima de Szczesny, mas zagueiro da Polônia salva em cima da linha.

