México vence a Arábia Saudita por 2 a 1, mas ambos acabam eliminados da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Os mexicanos bem que tentaram. Foram ao ataque na pior apresentação da Arábia Saudita nesta Copa do Mundo e fizeram a sua parte: venceram por 2 a 1. Com a vitória da Argentina contra a Polônia, porém, o time centro-americano não conseguiu evitar a eliminação e, junto com a equipe árabe, deu adeus à Copa 2022 nesta quarta-feira (30).

O jogo

Antes do primeiro minuto de partida o México manteve a posse bola, trocando passes, enquanto os sauditas se fechavam. Aos 2, Vega recebeu na entrada da área, sozinho, mas o goleiro saudita parou o ataque perigoso do México.

Aos 7, Kanno recebeu ótimo cruzamento, dominou mas na hora da batida chutou por cima do gol de Ochoa. As 14, a Arábia Saudita recebeu lançamento para Martín, que não chegou antes do goleiro. Aos 22, Chavez, c deu um bom chute de fora da área, mas acaba nas mãos do goleiro saudita.

Aos 44, o México pressionou muito, cercou a área da Arábia Saudita, mas não conseguiu finalizar com perigo. Aos 50, cruzamento perigoso pela direita, Al-Hassan cabeceou bem e a bola saiu perto da trave direita de Ochoa. Aos 51, o primeiro tempo foi encerrado.

Segundo tempo

Os mexicanos começaram a segunda etapa no ataque. No primeiro minuto, Chavez arriscou de longe mas o goleiro saudita defendeu. No minuto seguinte, porém, Henry Martin desviou a bola lançada de escanteio sem chances para o goleiro árabe. 1 a 0 para o México.

A Arábia até esboçou uma reação no jogo, mas aos 6 Luís Chavez ampliou para os mexicanos. Cobrando falta no ângulo, sem chances para o arqueiro da Arábia Saudita. 2 a 0 México! Combinado com a vitória parcial da Argentina no jogo simultâneo neste momento do jogo, com mais um gol o México se classificaria.

O México seguiu pressionando em busca do resultado que precisava para pegar a França nas oitavas de final da Copa 2022. Aos 20, Marin caiu na área e os mexicanos pediram pênalti. O lance foi pro VAR, que não confirmou a falta.

Aos 21, a primeira boa chance da Arábia Saudita. Num rebote após escanteio vem o chute forte para o gol, mas a bola sai em tiro de meta. Aos 27, Chávez cobra nova falta e quase amplia.

Aos 41 o México chegou a marcar o terceiro, mas o lance acabou anulado por impedimento de Artuna. O México subiu suas linhas e partiu para o tudo ou nada quando eram 45 do segundo tempo.

Os latino-americanos pressionaram, com vários escanteios a favor mas, aos 49, quem chegou ao gol foram os árabes. Salem Al-Dawsari completou tabelinha no ataque saudita para descontar. 2 a 1.

Ainda assim, bastava um gol para o México mandar a Polônia para casa e seguir na Copa, mas ele não veio. Fim de papo, México 2 a 1 Arábia Saudita. Com o resultado, as duas seleções estão eliminadas do mundial 2022.

