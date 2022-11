Rio Grande do Sul Forças de segurança do Rio Grande do Sul recebem 148 novas viaturas

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

As viaturas foram adquiridas com verbas do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini As viaturas foram adquiridas com verbas do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Nesta quarta-feira (30) o governo do Estado entregou 148 novas viaturas para a Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias (IGP), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). A ação de reforço e qualificação da segurança pública beneficia diretamente mais de 70 municípios gaúchos.

São sete ambulâncias e cinco caminhões do tipo Auto Bomba Tanque (ABT) para o CBMRS, sete veículos para o IGP (rabecões), 69 caminhonetes Dusters para Polícia Civil e 60 modelos Mitsubishi L200 para a Polícia Penal. As viaturas foram adquiridas com verbas do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) e do Avançar na Segurança, resultando em um investimento de R$ 48.591.322.

“Mais uma entrega do nosso Programa Avançar, nas áreas da Segurança Pública e Sistema Penal e Socioeducativo. Um valor de aproximadamente R$ 50 milhões e que está qualificando os serviços públicos e colaborando para um melhor aparelhamento das forças de segurança. O resultado chega lá na ponta e ajuda a melhor proteger a sociedade gaúcha”, disse o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Câmeras de monitoramento no interior das viaturas

As viaturas da polícia penal apresentam uma novidade: câmeras de monitoramento no interior das viaturas. “Na medida que temos uma viatura semi blindada e com essa tecnologia, garantimos mais segurança ao policial e, por consequência, à comunidade. Esse investimento, junto de outros em obras, armamentos e proteção, traz a possibilidade de prestar serviços cada vez mais eficientes”, afirmou o secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild.

Para o secretário de Segurança Pública, Vanius Santarosa, os novos veículos serão muito úteis na rotinas das corporações e contribuem para a redução da violência. “Certamente, as viaturas vão ajudar os operadores de segurança pública a prestar um serviço ainda melhor. Elas estão no contexto dos quase meio bilhão de reais investidos na área, em armamento, tecnologia, reposição de efetivo, entre outras. Tudo isso, está colaborando para a diminuição do número de mortes violentas no Estado”, explicou.

Municípios que receberam viaturas

Alvorada, Arroio do Sal, Arroio dos Ratos, Bagé, Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves, Butiá, Caiçara, Camaquã, Canoas, Casca, Caxias do Sul, Charqueadas, Cidreira, Cruz Alta, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encantado, Encruzilhada do Sul, Entre Rios do Sul, Ernestina, Espumoso, Estância Velha, Frederico Westphalen, Glorinha, Guaíba, Guaporé, Ijuí, Ivoti, Itaqui, Jaguarão, Júlio de Castilhos, Lagoa Vermelha, Lajeado, Lavras do Sul, Liberato Salzano, Montenegro, Nova Esperança do Sul, Nova Hartz, Nova Prata, Nova Santa Rita, Osório, Passo Fundo, Palmares do Sul, Paverama, Pelotas, Porto Alegre, Restinga Seca, Rio Grande, Rio Pardo, Riozinho, Rodeio Bonito, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Sarandi, Sobradinho, Soledade, Terra de Areia, Três Passos, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires, Vila Maria.

