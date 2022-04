Esporte “Argentina tem mais chances de fazer nove pontos na primeira fase da Copa que o Brasil”, diz jornalista

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Hermanos caíram em grupo com México, Polônia e Arábia Saudita para o Mundial de 2022, enquanto Brasil enfrenta "pedreiras". (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Copa do Mundo já teve os grupos da primeira fase definidos na última sexta-feira (1º), e o Brasil, assim como em 2018, caiu novamente com Suíça e Sérvia, além de Camarões. Para o jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, a Argentina, que está no Grupo C, tem mais chances de fazer nove pontos que o Brasil.

“Com esse grupo, a Argentina tem mais chances de fazer 9 pontos do que o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo”, disse Bertozzi, durante o programa ESPN FC. A Argentina jogará contra México, Polônia e Arábia Saudita na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro.

Na última Copa do Mundo, a Seleção Brasileira também enfrentou Suíça e Sérvia na fase de grupos. Na estreia contra os suíços, o Brasil ficou no empate em 1 a 1, mas venceu os sérvios por 2 a 0 na última rodada. Em 2022, o Brasil estreia no torneio no dia 24/11, depois joga dia 28/11 e fecha a primeira fase no dia 2/12.

Aprovado

O jornal argentino ‘Olé’ não ficou nem um pouco triste com o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar. “Para começar, nada mal”, brincou a publicação argentina.

A estreia do time treinado por Lionel Scaloni será no dia 22 de novembro (terça-feira), contra os árabes. No dia 26 (sábado), joga contra os mexicanos. E o último jogo, contra os poloneses, é no dia 30 (quarta-feira).

Caso a Argentina avance para as oitavas de final enfrentará o primeiro ou o segundo colocado do Grupo D — que tem França, Dinamarca, Tunisia e o vencedor do Playoff 1: Austrália ou Emirados Árabes Unidos x Peru.

Em entrevista à emissora argentina TyC Sports, Scaloni analisou o grupo e afirmou que espera uma boa fase de grupos de sua equipe.

“O México é um rival que conhecemos. É difícil. A Polônia acabou indo para a Copa do Mundo vencendo bem a Suécia e a Arábia fez uma classificação muito boa. Respeitamos todos, podemos ir bem, ter uma boa fase de grupos, mas o respeito é máximo”, disse.

“Não temos que estar felizes ou tristes. Temos que pensar que estamos bem e pensar em nós mesmos”, acrescentou.

Mudança

A Fifa divulgou os horários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e uma mudança importante — e incomum — foi feita: a anfitriã não fará o jogo de estreia do torneio. Isso porque Senegal x Holanda entram em campo antes, às 7h (de Brasília), enquanto Catar e Equador se enfrentam às 13h (de Brasília). Não há informação sobre a Cerimônia de Abertura do Mundial — a previsão é que seja no jogo dos anfitriões.

Será a primeira vez desde 1954 que uma abertura de Copa do Mundo não terá o anfitrião ou o último campeão.

A competição, que será disputada no Catar, na Ásia, receberá partidas às 7h, 10h, 12h, 13h e 16h (horários de Brasília). Após a disputa da fase de grupos, os jogos de mata-mata serão disputados somente em dois horários: 12h e 16h (de Brasília).

Esta será a primeira vez na história que a competição está sendo disputada no fim do ano (novembro e dezembro) por conta das condições climáticas do país sede. O forte calor em junho e julho, quando geralmente ocorre a Copa, levou a Fifa a tomar esta decisão.

