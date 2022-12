Futebol Argentina vence nos pênaltis e enfrentará a Croácia na semifinal da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a vitória, a seleção sul-americana enfrentará a Croácia, que eliminou o Brasil também nesta sexta-feira. A partida será na terça-feira (13), às 16 horas. Foto: Divulgação Com a vitória, a seleção sul-americana enfrentará a Croácia, que eliminou o Brasil também nesta sexta-feira. A partida será na terça-feira (13), às 16 horas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Argentina saiu na frente com uma assistência e um gol de Messi, a Holanda foi buscar o empate com dois gols de Weghorst, sendo o segundo no último lance do tempo normal. Na prorrogação, o empate se manteve e a decisão acabou nos pênaltis. Nas cobranças, melhor para Argentina, que venceu por 4 a 3 e garantiu a vaga nas semifinais, onde enfrentará a Croácia, que eliminou o Brasil também nesta sexta-feira. A partida será na terça-feira (13), às 16 horas.

* matéria em atualização

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol