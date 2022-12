Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul forma mais 116 bombeiros e entrega cinco caminhões de combate a incêndio

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Curso se iniciou em janeiro deste ano e teve a carga de 1.614 horas-aulas. Entre os formandos, estão 97 homens e 19 mulheres Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini Curso se iniciou em janeiro deste ano e teve a carga de 1.614 horas-aulas. Entre os formandos, estão 97 homens e 19 mulheres. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini) Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segurança pública gaúcha conta com 116 novos bombeiros militares que atuarão em diversas regiões do Estado. OS formandos foram graduados nesta sexta-feira (9), no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. O curso se iniciou em janeiro deste ano e teve a carga de 1.614 horas-aulas. Entre os formandos, estão 97 homens e 19 mulheres.

Na cerimônia, o governador Ranolfo Vieira Júnior foi agraciado com a medalha “Mérito Nacional dos Bombeiros Militares”, concedida pelo Conselho Nacional do Corpo de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, por meio do apoio prestado aos corpos de bombeiros militares. O primeiro colocado do curso, soldado Salatiel Chaves Peres, recebeu a medalha de “Mérito Intelectual Soldado Jeferson Taveira Correa”.

Carreira do CMBRS

Para ingressar na carreira de soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul (CBMRS) é preciso ter aprovação no Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM). A supervisão e a coordenação foram da Academia de Bombeiro Militar, em consonância com a matriz curricular nacional com turmas nos municípios de Porto Alegre e Bento Gonçalves. As atividades educacionais abordaram as disciplinas de busca terrestre, aquática e altura, técnicas de combate a incêndio, suporte básico de vida, segurança prevenção e proteção contra incêndios, proteção e defesa civil, entre outras.

O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, destacou o investimento do governo no reapalheramento das vinculadas da pasta. “A Secretaria da Segurança Pública recebeu mais de R$ 457 milhões de investimento do Executivo estadual para renovação da frota, modernização de equipamentos e reposição de efetivo. Isso garante qualidade ao atendimento e segurança para os nossos servidores e para a comunidade gaúcha”, disse Santarosa.

Novas viaturas

Minutos antes do evento se iniciar, no pátio do Ginásio Gigantinho, foram entregues cinco caminhões autobomba tanque ao CBMRS, com recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados (FRBL), do Ministério Público, totalizando R$ 4.740.000. Os municípios contemplados serão: Parobé, Ibirubá, Giruá, Quaraí e Tapera.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul