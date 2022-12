Futebol Argentinos comemoram derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

A ida para os pênaltis foi comemorada pelos argentinos. (Foto: Reprodução/Vídeo)

Internautas argentinos não esconderam sua torcida contra a seleção brasileira, que foi derrotada na Copa do Mundo do Catar após a partida contra a Croácia, nas quartas de final. Nas redes sociais, circulam vídeos com imagens de “hermanos” comemorando a derrota brasileira, reforçando a histórica rivalidade entre os dois países no futebol.

No Catar, os torcedores argentinos atrasaram a entrada no Lusail, onde a albiceleste encarou a Holanda, para assistir à prorrogação e à disputa dos pênaltis de Brasil e Croácia, transmitida nos telões instalados do lado de fora do estádio.

Durante os 30 minutos, os sul-americanos expressaram sua preferência. Quando a Croácia chegou com perigo, aos 12min, a torcida gritou “uuuuhhh” e lamentou a chance perdida. A cada roubada de bola, aplaudiam os europeus. Pouco depois, as manifestações diminuíram de intensidade com o gol de Neymar, que colocou o Brasil à frente no placar.

No segundo tempo da prorrogação, voltaram a se animar quando a Croácia esboçou reação e Modric foi aplaudido. Quando saiu o gol de Petkovic, se abraçaram e começaram a cantar “vamos, vamos seleção”, uma das músicas mais cantadas pelos argentinos na arquibancada.

A ida para os pênaltis foi comemorada. A festa foi maior com a cobrança perdida por Rodrygo e a cada gol croata. Quando a bola de Marquinhos tocou a trave, os argentinos explodiram aos gritos de “para ser campeão, temos que ganhar”.

Derrota brasileira

Após a derrota brasileira, um clima de desolação foi visto dentro do campo entre os brasileiros. Neymar foi flagrado chorando copiosamente. O camisa 10, que já havia declarado que essa seria a sua última Copa do Mundo, não conversou com a imprensa. Thiago Silva lamentou a falta de concentração do time, que deixou a Croácia empatar a partida e levar a decisão para os pênaltis.

A derrota encerrou o sonho do hexacampeonato para os brasileiros e rendeu memes nas redes sociais.

Mais memes

Para além da rixa entre Brasil e Argentina, os hermanos também mostraram ansiedade para o jogo que estava por vir: Holanda x Argentina. Às 16h, os argentinos entraram em campo para tentar vaga na semifinal do mundial.

Após a Argentina se classificar nas penalidades por 4 a 3 contra a Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, os usuários das redes sociais foram ao delírio e fizeram diversos memes sobre o jogo.

