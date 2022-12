Esporte Taffarel defende atuação de Alisson após eliminação da Seleção na Copa: “Não dá para culpar”

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

O tetracampeão crê em continuidade do goleiro na Seleção. (Foto: Reprodução/Vídeo)

O ex-jogador e ídolo Cláudio Taffarel saiu em defesa de Alisson após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. O tetracampeão convive diariamente com o atleta como preparador de goleiros do Brasil e do Liverpool.

Alisson foi questionado após não defender o chute de Petkovic, que resultou no gol de empate da Croácia restando quatro minutos para o fim da prorrogação. Apesar do desvio em Marquinhos, os torcedores julgaram o lance como “defensável”.

Já nos pênaltis, o goleiro não brilhou e passou longe de defender as cobranças do time croata. Taffarel, por sua vez, afirmou que o arqueiro “fez o seu melhor” e crê em sua continuidade na Seleção.

“O Alisson é um jogador que sempre se mostrou muito presente aqui na Seleção. Não dá para culpar nada. Ele tentou fazer o melhor nos pênaltis. Se você for ver os dois gols que sofremos nesta Copa, foram duas bolas desviadas. A de ontem foi impressionante. Ele ainda tentou chegar nela, mas não conseguiu”, disse o preparador de goleiros.

Taffarel tem futuro indefinido na comissão técnica da Seleção Brasileira, que deve passar por uma reformulação após a confirmação da saída de Tite. As definições sobre o futuro do comando da equipe deve acontecer nas próximas semanas.

